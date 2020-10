Ricciardo: "Ora Cyril dovrà farsi un tatoo di sapore tedesco"

Nel paddock si parla più del tatuaggio che Cyril Abiteboul si dovrà fare per aver perso la scommessa con Daniel Ricciardo, che del terzo posto conquistato dall’australiano nel GP dell’Eifel che ha regalato alla Renault il primo podio da quando il marchio francese è tornato ufficialmente in F1 nel 2016. Per la Losanga si tratta di un'attesa che risale fino al 2011 quando Nick Heidfeld concluse terzo con la R31 nel GP della Malesia.

Ricciardo non ha ancora deciso quale sarà il soggetto del tatoo (“Ho tempo per pensarci nell’ora e mezza di volo per tornare a casa”), ma l’australiano ha già ammesso che sarà a tema tedesco. Daniel aveva scommesso all'inizio dell'anno con il team principal che se fosse riuscito a salire sul podio con la Renault in questa stagione, avrebbe fatto fare un tatuaggio a Cyril.

Abiteboul potrà scegliere la dimensione del tatuaggio e la sua collocazione, mentre Ricciardo ha voce in capitolo per il soggetto.

"È vero. Cyril se le dovrà fare - ha ammesso Ricciardo - . Devo riflettere, ma probabilmente il tema avrà a che fare con me, ma penso con un sapore tedesco, visto che il podio lo abbiamo ottenuto qui. Quindi ci sta qualcosa di tradizionale in Germania".

Il terzo posto dell’Eifel chiude anche il lungo periodo di digiuno di Daniel perché non saliva sul podio dalla vittoria al Gran Premio di Monaco 2018.

"Sì, è passato un po' di tempo. E ad essere onesti, questo mi è sembrato un nuovo inizio e lo vivo come se fosse di nuovo il primo podio. E’ una bella sensazione. Sono molto felice perché è un risultato che nel team abbiamo aspettato tutti a lungo. Quindi, ha un valore particolare che aiuterà a far crescere la squadra…”.

La Renault entra in corsa per il terzo posto nel mondiale Costruttori che adesso premia la Racing Point con 120 punti davanti alla McLaren con 116, ma la Casa francese è già a sole due lunghezze dalla squadra di Woking.