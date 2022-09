F1 | Ricciardo: il futuro in Mercedes... da terzo pilota?

Carica lettore audio

Nel paddock di Formula 1 uno degli interrogativi di fine estate è il futuro di Daniel Ricciardo? Riuscirà in extremis a trovare un volante in Formula 1 o punterà sull’Indycar? Il Gran Premio di Abu Dhabi che concluderà la stagione 2022 sarà il numero 230 per Ricciardo, e c’è il rischio concreto che possa anche essere l’ultimo.

Dopo aver ottenuto otto vittorie e trentadue piazzamenti sul podio, la carriera di Daniel è giunta ad un bivio. Dopo il benservito ricevuto dalla McLaren, il suo nome è stato accostato all’Apine, così come a quello del team Ganassi, in Indycar.

C’è però una possibilità nel mezzo, una scelta che permetterebbe a Ricciardo di poter stare alla finestra tenendo però un piede in Formula 1. Nell’ultima settimana l’australiano ha parlato con la Mercedes in merito ad un suo possibile coinvolgimento nel programma nel ruolo di terzo pilota, e i riscontri sono stati positivi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sarebbe ovviamente un ruolo che non prevede un grande chilometraggio, ma comunque un modo per restare coinvolto in Formula 1. “Come tutti i piloti voglio correre – ha commentato Ricciardo – ma se trovassi un programma da terzo pilota con una squadra di riferimento potrei valutarlo seriamente”.

Daniel non ha menzionato esplicitamente Mercedes, ma non è più un segreto che le due parti si siano consultate. Per la squadra avere a disposizione una figura come Ricciardo è ovviamente una garanzia di poter contare su un ‘backup’ di alta qualità qualora ne necessitasse, e non sarebbe un problema garantire a Daniel la possibilità di svincolarsi nel caso arrivasse la possibilità di tornare in pista da titolare.

Ricciardo non ha nascosto di voler lasciare la Formula 1 in modo diverso, ovvero dopo aver avuto un’ultima chance per dimostrare che il Daniel visto nelle sue prime sette stagioni non è solo un ricordo. C’è però anche il richiamo Indycar, la voglia di adrenalina e la possibilità di rimettersi in gioco tornando a lottare per qualcosa di importante. La decisione, non semplice, sarà probabilmente presa tra Monza e Singapore.