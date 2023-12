F1 | Ricciardo felice: "Ora ha senso anche lottare nelle retrovie"

La stagione 2023 di Formula 1 ha restituito agli appassionati (e ad AlphaTauri) un Daniel Ricciardo che sembrava perduto dopo il biennio molto difficile passato in McLaren.

L'australiano, al termine della passata stagione, aveva lasciato il team di Woking in via consensuale con la squadra diretta allora da Andreas Seidl pur avendo ancora un anno di contratto. Per lui non aveva senso continuare in quelle condizioni e aveva accettato, pur con tutti i dubbi del caso, di tornare in orbita Red Bull come pilota addetto agli show run e al lavoro al simulatore.

L'occasione si è presentata quest'estate, con AlphaTauri che ha deciso di sostituire il deludente Nyck De Vries proprio con Daniel. La salita, però, non era terminata, perché durante un turno di libere del Gran Premio d'Olanda Ricciardo è finito contro le barriere per evitare una monoposto finita a muro poco prima di lui.

Nell'impatto si è fratturato un metacarpo di una mano e la prognosi è stata impietosa: altre settimane lontano dalla F1 e da quel posto che si era conquistato dopo aver ben figurato in un test svolto poco prima a Silverstone, ma con una Red Bull.

L'incidente, però, non ha tolto la carica a Ricciardo. Anzi, l'ha probabilmente aumentata e una volta tornato è stato autore di gare eccellenti, in cui ha regalato punti preziosi al team e la consapevolezza di poter contare di nuovo su un pilota molto veloce e costante.

"Ovviamente vorrei che l'infortunio non fosse mai accaduto", ha dichiarato Daniel a fine stagione. "E' stato scomodo, doloroso e quant'altro. Ma ora che è finita la stagione guardo a quest'anno come una cosa positiva. Perché un anno fa, seduto qui, pensavo: 'Potrebbe essere la mia ultima gara che faccio in Formula 1?'".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45

"Non esagero quando lo dico. Non lo sapevo davvero. Onestamente pensavo che fosse vero al 50%. Quindi, dopo l'anno che ho avuto e dopo aver superato la frattura alla mano, me sento un po' come se fossi rinato. E' la parola giusta. Ora ho di nuovo le giuste energie".

Nel periodo di convalescenza, Ricciardo non ha ascoltato altri pareri. Ha solo voluto prepararsi al meglio per il rientro e quella sembra essere stata la mossa migliore possibile da fare in quel frangente.

"Ho decisamente preso una sorta di seconda ricarica. Se poi parlo della mano, il fatto che non mi sia sembrata una vera battuta d'arresto la dice lunga. Potrei capire come alcune persone vedano quell'incidente: 'Forse Daniel avrebbe dovuto rinunciare'. Probabilmente, per loro, quello è un segno che dovrebbe portarli a smettere di fare quello che fanno".

"Io non l'ho mai pensata in quei termini, non mi sono mai sentito così. Quindi sì, forse questo ha dato ancora più forza alla decisione di provare a fare il culo a tutti".

"Il mio divertimento in questo sport non deve essere basato sui risultati: saprò qual è un buon giro o una buona gara, e questo mi aiuterà a dormire la notte. Non è necessario vincere sempre e comunque".

"Credo di essere arrivato a un punto in cui sono totalmente felice e a mio agio guidando per il decimo team in griglia, mentre l'anno scorso, quando ho detto che non volevo risalire in macchina se si lottava nelle retrovie, nona aveva senso per me farlo. Ma pian piano ha cominciato ad avere sempre più senso", ha concluso Ricciardo.