F1 | Ricciardo e il ritorno con AlphaTauri: "Non ho paura di niente"

Nyck De Vries è stato estromesso dopo appena 10 gare della sua stagione da esordiente in F1 dopo non essere riuscito ad eguagliare Yuki Tsunoda, e la Red Bull ha chiamato il suo terzo pilota Daniel Ricciardo per sostituire l'olandese a partire dal Gran Premio d'Ungheria della prossima settimana.

Pur non avendo aspettative precise per le sue prime gare con la squadra con cui aveva debuttato in F1, Ricciardo è consapevole della grande sfida che lo attende in un team in difficoltà, attualmente ultimo nel campionato Costruttori.

"Sono entusiasta. È sicuramente una sfida per me, che mi metto in gioco e cerco di fare il salto di qualità", ha detto Ricciardo in un'intervista sul canale YouTube della F1. "Ma sento anche di averne passate tante negli ultimi anni e quindi non ho paura di niente di quello che mi verrà proposto".

"Mi rendo conto che la macchina avrà i suoi limiti. Potrebbe non avere lo stesso grip della Red Bull che ho guidato qualche giorno fa, ma se sarà relativamente equilibrata, allora è qualcosa su cui posso lavorare".

"Si aspettano risultati, prestazioni, ma credo che finché non salirò in macchina sia difficile definire cosa sia. È una P8? È una P14? Non credo che ci sarà pressione fino alla pausa estiva".

"Ma non mi aspetto nemmeno di partire piano. Voglio partire subito forte e cercare di mettere a frutto quello che ho imparato in questo periodo di pausa".

La convocazione a sorpresa di Ricciardo è arrivata a metà stagione del suo anno sabbatico, dopo un biennio difficile alla McLaren. Sebbene la telefonata di Helmut Marko sia arrivata molto prima del previsto, l'australiano ha dichiarato che è arrivata nel momento giusto per lui, che ha maturato il desiderio di tornare.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

"Non ho avuto bisogno di pensarci molto. Tornando in questa famiglia (Red Bull), mi sento come se stessi vivendo tutto di nuovo e queste sono le chiamate che ricevevo prima".

"Quindi, non c'erano dubbi sul fatto che avrei detto di sì. Era solo la realtà: sarebbe successo molto presto".

"Faccio parte della famiglia Red Bull da tanto tempo. E so che queste cose possono accadere. Quindi, anche se sicuramente mi sarei preso una pausa quest'anno, in fondo sapevo che forse avrei ricevuto una chiamata".

Ma il desiderio di Ricciardo di tornare in pista non si è esaurito da un giorno all'altro, dopo aver ammesso di essersi "disamorato" della F1 verso la fine dello scorso anno.

Christian Horner della Red Bull ha dichiarato all'inizio di quest'anno che la squadra quasi non riconosceva il vecchio Ricciardo nelle sue prime sessioni di simulazione come terzo pilota.

Ricciardo ha rivelato che dopo poche sessioni però ha iniziato a sentirsi di nuovo se stesso.

"Tornare alla Red Bull e l'accoglienza che ho avuto nel rientrare in quella squadra è stata, in senso positivo, un po' travolgente", ha spiegato.

"Dopo aver fatto alcune sessioni di simulazione ho iniziato a sentirmi di nuovo me stesso. E questo mi ha riportato alla normalità di Daniel, dove mi sono innamorato di nuovo di questo sport e sono pronto a ripartire".

Una visita al Super Bowl e le successive apparizioni ai Gran Premi d'Australia e di Monaco hanno riacceso ulteriormente la fiamma, con Ricciardo che ha capito di voler tornare a far parte dello spettacolo.

"Probabilmente è stato nel periodo in cui sono andato al Super Bowl, quando ho ricominciato ad essere in un ambiente competitivo, che ho iniziato a ritrovare alcune di quelle sensazioni", ha aggiunto.

"E mi sono detto che questa sensazione non è ancora svanita, che mi piacerebbe essere sotto le luci della ribalta e competere in questo momento. È stato sicuramente un momento in cui tutto ha cominciato a girare per il verso giusto".

"A Melbourne non avevo ancora la schiuma alla bocca, ma la sensazione stava crescendo".

"A Monaco ho assistito alle qualifiche, che sono state molto emozionanti. Ed è lì che ho iniziato a pensare: 'Ah, essere in macchina qui sarebbe davvero divertente'".