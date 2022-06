F1 | Ricciardo: a Monaco con un messaggio particolare sul casco

Carica lettore audio

Anche a Monaco Daniel Ricciardo ha vissuto una gara sofferta conclusa al tredicesimo posto dopo essere scattato dalla quattordicesima piazza in griglia.

L’australiano sino ad ora è riuscito ad andare a punti in una sola occasione e le performance opache di Daniel hanno spinto Zak Brown ad ammettere pubblicamente come il team si aspettasse ben altro dall’ex pilota Red Bull e Renault.

Nel corso del GP di Monte Carlo, grazie al camera car posizionato sulla vettura dell’australiano, si è notata una sigla sul casco “FEA”, acronimo di f**k ‘em all”. Un messaggio chiaro ma non diretto a nessuno in particolare secondo la spiegazione fornita dallo stesso Ricciardo proprio a Monaco.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“L’avevo già messa sul mio casco anche nel 2018. Mi piace usare gli acronimi per darmi la carica. Non è rivolto a nessuno, è un qualcosa che dico da qualche anno e che mi fa sentire felice”.

“Come pilota il momento in cui indosso il casco è significativo perché si accende l’interruttore. Questo gesto mi ricorda che è arrivato il momento di lasciare tutto fuori”.

Le critiche di Zak Brown rivolte a Ricciardo, unite alle oggettive difficoltà che sta vivendo Daniel, hanno fatto nascere delle speculazioni in merito al suo futuro con la McLaren.

Il contratto di Ricciardo con la scuderia inglese scadrà al termine del 2023, ma ad Indianapolis Brown ha ammesso che sono presenti delle determinate clausole.

Ricciardo non ha nascosto la sua delusione per il risultato delle qualifiche di Monaco, specie per l’ammirazione che l’australiano ha per il tracciato del Principato.

“Non sono solo io ad essere deluso, ma anche la squadra vuole che ottenga risultati migliori. Non sono solo io a non voler qualificarmi quattordicesimo, anche la squadra non vuole vedermi in quella posizione. Dobbiamo migliorare insieme”.