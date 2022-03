F1 | Ricciardo: 3 posizioni di penalità per aver ostacolato Ocon

Carica lettore audio

Piove sul bagnato in casa McLaren, anche se a Jeddah di acqua ne vedono quasi sempre solo grazie al Mar Rosso. Daniel Ricciardo è stato penalizzato di tre posizioni da scontare in griglia nella gara di domani, il Gran Premio d'Arabia Saudita.

Stando al rapporto stilato dai commissari di gara nel documento 40 del 27 marzo 2022, ora 00:18 locale, il pilota australiano ha ostacolato la monoposto numero 31 alla curva 9, la Alpine A522 di Esteban Ocon, infrangendo l'articolo 37.5 del codice sportivo di Formula 1.

Per questo i commissari hanno inflitto a Ricciardo 3 posizioni di penalità da scontare in griglia domani e 10.000 dollari al team. Non è tutto, perché Ricciardo ha anche ricevuto un punto di penalità nella patente (il primo punto in 12 mesi, per cui non avrà problemi).

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon e i rappresentanti dei rispettivi team sono apparsi dai commissari al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita. Il pilota della McLaren ha ammesso di non sapere dell'arrivo dell'Alpine di Ocon e che il team non lo ha avvertito.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il rappresentante del team McLaren ha confermato la versione di Ricciardo, affermando che la squadra ha fatto un errore nel non avvertire Daniel dell'imminente arrivo di Esteban Ocon, il quale stava procedendo a velocità sostenuta nel suo giro lanciato.

Ocon è stato poi costretto ad abortire il suo giro. Fortunatamente per lui, l'evento non ha influito in alcun modo nelle prestazioni di Esteban, il quale è stato capace di portare l'Alpine al quinto posto. Domani partirà in terza fila, accanto alla Mercedes W13 di George Russell.

Per via della penalità di 3 posizioni da scontare in griglia di partenza, Ricciardo sarà costretto a partire dalla 14esima casella dello schieramento, ovvero dalla settima fila.