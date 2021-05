Reutemann si è ripreso ed è stato dimesso

Carlos Reutemann sta meglio: le sue condizioni sono migliorate dopo le cure che gli sono state prestate nell'ospedale di Rosario in terapia intensiva e non è più in pericolo.

L'ex pilota ferrarista nei giorni scorsi era stato ricoverato d'urgenza per una emoraggia intestinale che, invece, è rientrata permettendo a Lole una rapida ripresa.

Il vincitore di 12 Gran Premi a cavallo fra gli Anni 70 e 80 è tornato a casa a Santa Fe dove è accudito dalla moglie e dalle due figlie: dovrà sottoporsi a un periodo di convalescenza, ma a 79 anni è in grado di riprendersi, dopo che qualcuno aveva addirittura temuto per la sua vita.

Ricordiamo che Lole quattro anni fa era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un tumore al fegato e da allora non è più stato in perfetta forma.

Lo stato anemico persistente che gli è stato diagnosticato era dovuto all'emoraggia intestinale, per cui lo stato generale è andato in rapido miglioramento grazie alla terapia a cui è stato sottoposto in terapia intensiva. Facciamo a Carlos un in bocca al lupo per una pronta guarigione.