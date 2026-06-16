F1 | Retroscena Russell: Mercedes aveva regolato in maniera errata l'ala anteriore al pit stop
Emerge un retroscena sulla corsa del pilota Mercedes: nel corso dell'ultima sosta, un problema alla pistola che modifica l'incidenza dei flap ha causato un'errata regolazione dell'ala anteriore. La vettura si è così ritrovata con un bilanciamento decisamente sovrasterzante che ha penalizzato Russell negli ultimi trenta giri.
Sebbene abbia conquistato la pole al sabato e il secondo posto sotto la bandiera a scacchi, per George Russell quello di Barcellona non è stato comunque uno dei weekend più semplici della stagione. Dalla metà gara in poi il britannico ha infatti iniziato a fare i conti con un crescente sottosterzo e con un progressivo calo degli pneumatici.
Uno scenario che non solo ha offerto a Lewis Hamilton la possibilità di far funzionare la strategia a tre soste, ma che ha anche permesso ad Andrea Kimi Antonelli di ricucire rapidamente il gap e diventare una presenza minacciosa prima dell’ultimo pit stop, quello in cui sono stati montati i set di hard necessari per arrivare fino al traguardo. È proprio in questa fase, però, che qualcosa si è inceppato per il britannico della Mercedes.
Durante il secondo stint, infatti, Russell aveva riportato del sottosterzo, il che avrebbe dovuto spingere i meccanici a intervenire al pit stop regolando il flap anteriore per aggiungere carico, ribilanciare la vettura e limitare il degrado degli pneumatici che tanto lo aveva limitato nella parte finale del secondo stint.
L'ala anteriore della Mercedes W17 con il foro attraverso cui avviene la regolazione dell'incidenza dei flap sull'ala anteriore
Foto di: AG Galli
Il problema è che proprio in quel pit stop, nel momento in cui i meccanici avrebbero dovuto intervenire sull’ala anteriore attraverso il foro posto sul muso, si è verificato un guasto alla strumentazione necessaria per effettuare la regolazione. Il risultato è stato che, da una vettura tendenzialmente sottosterzante, Russell si è ritrovato con una monoposto decisamente sovrasterzante, molto più puntata sull’anteriore e con un retrotreno più instabile, una condizione tutt’altro che gradita al britannico, soprattutto su piste con poco grip e alto degrado.
“Durante l’ultimo pit stop abbiamo regolato in maniera errata l’ala anteriore a causa di un problema con lo strumento per regolare l’ala. Questo vuol dire che ha guidato con un bilanciamento molto sovrasterzante che di sicuro ha compromesso il suo passo nell’ultima parte di gara”, ha detto il vice-Team Principal Bradley Lord nel classico debrief Mercedes spiegando il problema che ha limitato Russell dall’ultimo pit stop in poi.
In effetti, anche osservando i dati, l’ultimo stint del britannico era sembrato piuttosto sottotono a livello di tempi, perdendo in media circa sette decimi al giro da Hamilton. Un distacco importante che, più che nei primi giri, si è manifestato soprattutto verso la fine, quando le gomme hanno iniziato a consumarsi più sul posteriore che tendeva a muoversi avendo un bilanciamento sovrasterzante.
George Russell, Mercedes
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Ciò non vuol dire che Russell non avesse comunque problemi di performance nell’ultimo stint, perché anche nei primi giri, pur dovendo affrontare del traffico e dovendo riadattarsi al bilanciamento, in realtà il suo ritmo nei confronti di Hamilton non era stato schiacciante, tanto che sarebbe stato molto difficile riuscire a recuperare una buona fetta del gap che il Ferrarista era riuscito a ricucire in precedenza.
Tuttavia, sul lungo andare, specie su una pista come quella di Barcellona dove con la gomma più dura già al venerdì si era notato un certo scivolamento (con Pirelli che ha poi ridotto leggermente le pressioni in modo da dare più impronta a terra e, soprattutto, ridurre la pressione una volta che la gomma si è stabilizzata in condizioni di grande caldo), avere una macchina troppo sbilanciata su un asse o su l’altro può rivelarsi piuttosto impattante in termini di consumo degli pneumatici.
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