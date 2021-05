Retroscena Red Bull: Verstappen è entrato ai box non chiamato!

C’è un retroscena sul pit stop di Max Verstappen al giro 24, mentre l’olandese era al comando del GP di Spagna davanti a Lewis Hamilton. Max è rientrato ai box senza la chiamata della squadra e ha colto di sorpresa i suoi meccanici che non erano pronti con un treno di gomme medie per sostituire le soft con le quali era partito.

La Red Bull, di solito, è una delle squadre più veloci al pit stop e detiene il record del cambio gomme più veloce, ma durante la gara di Barcellona c’è stato qualcosa che è andato storto perché la sosta in pit lane è stata di 4”2, vale a dire il doppio del tempo necessario di solito.

A spiegare cosa sia successo è Christian Horner, team principal della Red Bull: “C’è stata una incomprensione con Max. Noi non lo avevamo chiamato in quel giro e, quindi, non lo stavamo aspettando, per cui i ragazzi erano impreparati quando lo hanno visto arrivare. Devo dire che la reazione è stata straordinaria: alla fine abbiamo perso pochissimo tempo, riuscendo a mantenere la posizione in pista. Quindi siamo riusciti a porre rimedio molto bene”.

Come al solito ci ha pensato Helmut Marko, consulente Red Bull, a dare altri chiarimenti sul controverso episodio: “C’è stato un malinteso – ha detto l’austriaco - il suo ingegnere di pista gli aveva detto: rientra al giro successivo e invece Max ha frainteso e ha preso la via della pit lane in quella tornata”.

Nelle immagini televisive si è visto il meccanico della posteriore sinistra uscire dal box in ritardo e nel team di Milton Keynes sono stati bravi nel limitare il danno…