F1 | Retroscena: nella notte dei piloti contrari a correre il GP

Carica lettore audio

È stata una lunga notte quella vissuta ieri nel paddock di Jeddah, scandita da una serie di incontri che si sono succeduti dalle 22 locali fino alle 03 del mattino, quando è stato confermato il proseguimento del weekend come da programma.

Una decisione che in precedenza era sembrata tutt’altro che scontata a causa delle divergenze emerse in lungo meeting che si è tenuto tra i piloti, durante il quale un gruppo (che ha incluso Hamilton, Russell e Alonso) ha espresso forti dubbi sulle condizioni di sicurezza dopo quanto avvenuto nella giornata di ieri.

Le posizione di questo gruppo di piloti era di boicottare l’evento, una possibilità che ad un certo punto è sembrata molto probabile, ma poi è rientrata poco prima delle 3 del mattino.

La ricostruzione degli eventi inizia con il primo meeting che è avvenuto alle 22 locali, meeting che si è svolto alla presenza di Stefano Domenicali, del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, dei dieci rappresentanti delle squadre e dei venti piloti.

Mohammed ben Sulayem, presidente, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, durante la conferenza stampa Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Domenicali e Ben Sulayem avevano incontrato in precedenza le autorità locali, ricevendo rassicurazioni in merito alla sicurezza del Gran Premio non essendo la manifestazione nel mirino delle attività militari Houthi, concentrati su altri obiettivi di loro interesse, ovvero gli stabilimenti della compagnia petrolifera nazionale Aramco.

L’intelligence locale ha inolte confermato di aver rafforzato le misure di sicurezza nell’area della pista.

“Abbiamo ricevuto garanzie totali sulla sicurezza dell’evento – ha comunicato Domenicali - i funzionari locali sono qui in pista con le loro famiglie, ed hanno messo in atto tutti i sistemi per proteggere l’area della pista, la città e i luoghi coinvolti nello svolgimento del Gran Premio. Siamo fiduciosi e dobbiamo fidarci di ciò che ci hanno garantito le autorità locali”.

Dopo essere stati rassicurati sulle misure di sicurezza indispensabili per garantire il regolare proseguimento del weekend di gara, Domenicali e Ben Sulayem hanno condiviso le informazioni ricevute con i venti piloti ed i rappresentanti delle squadre.

Al termine dell’incontro è stato comunicato il sostegno unanime ricevuto da FIA e Formula 1 da parte delle squadre per proseguire l’evento, come confermato da Toto Wolff e Christian Horner.

Al termine del meeting i piloti non hanno però abbandonato la sala, e l’incontro è proseguito come “Grand Prix Drivers’ Association”. In questo contesto, alcuni di loro si sono sentiti più liberi di esprimere il proprio punto di vista, e sono emerse posizioni meno concilianti rispetto alla riunione precedente, al punto da richiedere un nuovo confronto con Domenicali che Ross Brawn, che hanno raggiunto il gruppo.

I media hanno aspettato la decisione dei piloti nella notte Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

All’1:30 sono stati convocati anche i team principal, alcuni dei quali erano già rientrati in Hotel. È seguita un’ulteriore mezz’ora di confronto, ed è stato in questo frangente che i piloti intenzionati a boicottare la gara hanno ammorbidito la loro posizione. I rappresentanti delle squadre alle 2 hanno lasciato il meeting per incontrare nuovamente Domenicali e Ben Sulayem negli uffici FIA della Contro Tower del circuito.

I piloti hanno proseguito ulteriormente il loro incontro per concluderlo definitivamente alle 02:20. All’uscita dalla sala nella quale sono rimasti complessivamente 4 ore e 20 minuti, tutti i piloti si sono diretti alle rispettive hospitality, ad eccezione di Russell, che nella veste di rappresentante della GPDA (non essendo presente Sebastian Vettel) ha raggiunto i team principal per il confronto finale con FIA e Formula 1.

Christian Horner, direttore del team Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Quest’ultimo incontro si è concluso alle 02:40 locali. Formula 1 ha deciso che una comunicazione ufficiale sarebbe stata rilasciata solo durante la mattina di oggi, ma mentre i team principal lasciavano il paddock è trapelata la conferma della decisione presa. “Will be racing”, ha confermato Christian Horner lasciando la pista, poche parole che hanno concluso la lunga notte di Jeddah. Se non ci saranno ulteriori imprevisti, il Gran Premio di Arabia Saudita di disputerà come da programma.