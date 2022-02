F1| Retroscena McLaren: Norris blindato per bloccare Mercedes

Carica lettore audio

Il recente rinnovo contrattuale ha reso Lando Norris il pilota con la garanzia contrattuale più estesa tra tutti i piloti.

Il ventiduenne pilota britannico ha prolungato l’accordo con la McLaren (in scadenza al termine della 2023) per altre due stagioni, ovvero alla vigilia del nuovo ciclo di motorizzazione che avrà un forte impatto sulla Formula 1. In molti si sono però chiesti quale sia il vantaggio della McLaren nel legarsi ad un pilota per un periodo di tempo non usuale in Formula 1.

Ovviamente c’è molta stima nei confronti di Norris, è l’uomo sul quale la squadra punta nel lungo periodo, uno dei punti fermi attorno al quale si sta formando il progetto di rinnovamento del team. “Siamo nel pieno di un viaggio iniziato qualche anno fa – ha spiegato ieri Zak Brown – ma mancano ancora un paio di stagioni per poter completare il progetto che vogliamo portare a termine. Arriverà la nuova galleria del vento ed altre attrezzature fondamentali per l’ultimo salto di qualità, ma progressivamente aumentano anche le certezze, e tra esse c’è la presenza di Lando”.

L’amministratore delegato della McLaren non è andato oltre, ma secondo diversi addetti ai lavori la volontà di legarsi a Norris fino al termine del 2025 è dovuta al timore che Lando potesse rientrare nei piani post-Hamilton della Mercedes.

Curiosamente lo stesso Siedl ha sottolineato come l’accordo con Norris sia blindato, ovvero senza clausole d’uscita, e considerando l’abituale reticenza a rivelare i dettagli contrattuali da parte di squadre e piloti, è sembrato quasi un messaggio per nulla cifrato.

Con Verstappen destinato a sua volta ad un prolungamento importante con Red Bull, in McLaren hanno temuto uno scenario non così improbabile, ovvero che a fine 2023 (in corrispondenza della scadenza dell’attuale contratto di Hamilton) Norris potesse entrare nel mirino Mercedes, visto che dopo l’arrivo nel team di George Russell non ha al momento nel vivaio giovani ‘caldi’ che arriveranno in Formula 1 il prossimo anno.

Norris ha confermato che prima di dare l’okay al prolungamento biennale con McLaren ha avuto dei contatti con altre squadre. “Piccole chiacchierate”, ha specificato Lando, il quale dopo aver ricevuto un paio di riscontri interessati ha sfruttano la situazione a suo vantaggio, mettendo pressione a Siedl.

Quando è stato chiesto a Norris con quali squadre ha avuto dei contatti la risposta è stata abbastanza chiara: “Non lo dirò, ma probabilmente siete in grado di arrivarci da soli…”.