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F1 | Retroscena Ferrari: in partenza un aiutino ibrido, perché il turbo piccolo non basta più

Gli ingegneri della Scuderia, analizzando la partenza della Sprint, hanno visto che la Mercedes ha colmato il gap che avevano nello scatto iniziale e hanno sfruttato una concessione del regolamento per sfruttare un po' di energia elettrica oltre i 50 km/h. Leclerc ha costruito la vittoria di Silverstone anche con un'ottimo start.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

C’è un interessante retroscena Ferrari da raccontare dopo il 250esimo successo firmato da Charles Leclerc a Silverstone. Il monegasco ha condotto al comando tutto il GP di Gran Bretagna (ad esclusione della fase dei pit stop: dal 26esimo al 35esimo giro), effettuando una partenza perfetta. 

Nel paddock si diceva che la Mercedes, lavorando sull’elettronica, fosse riuscita a colmare il gap allo spegnimento dei semafori, dopo che la FIA aveva concesso un ampliamento della fase di partenza di cinque secondi, per consentire a chi disponeva di un turbo più grande di precaricare il compressore e garantire degli avvii in sicurezza. 

Il regolamento è stato cambiato appositamente per evitare che nella griglia potessero rimanere pericolosamente bloccate le monoposto che, ormai prive dell’MGU-H, il motore elettrico che facilitava il riempimento del turbo e riduceva il tempo di risposta che da sempre penalizza i motori sovralimentati. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La Ferrari, che aveva progettato lo 067/6 con una turbina Garrett volutamente più piccola (la differenza in realtà è di soli 10 mm di diametro), anche per consentire ai piloti degli scatti al fulmicotone, si è trovata penalizzata. Nei primi GP stagionali ha beneficiato di scatti brucianti, ma poi gli avversari hanno lavorato trovando le giuste contromisure per non subire la supremazia del Cavallino. 

La Scuderia si è presentata a Silverstone dopo essersi leccata le ferite per la deludentissima trasferta di pochi giorni prima in Austria. E alla Gestione Sportiva hanno fatto tesoro dei dati raccolti durante la garetta: al sabato Antonelli è partito come una fionda, pareggiando lo scatto di Lewis Hamilton dalla pole position e annullando il vantaggio Ferrari di avere la turbina “piccola”. 

Il segnale, infatti, non è passato inosservato: se la Mercedes nella Sprint ha fatto tesoro del deployment della Scuderia (il rilascio dell’energia elettrica dalla batteria avveniva nel secondo tratto, mentre sulla W17 l’erogazione era richiesta prima), la Ferrari ha capito che il “bonus” del turbino non bastava più e ha deciso di aggiungere un po’ di supporto dell’ibrido che le norme concedono solo oltre i 50 km/h. 

I festeggiamenti della Ferrari a Silverstone

I festeggiamenti della Ferrari a Silverstone

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Leclerc e Antonelli, infatti, allo stacco della frizione hanno avuto una partenza buona entrambi, proprio come Hamilton che ha leggermente anticipato il via meritandosi poi 5 secondi di penalizzazione. Il risultato è stato che alla prima curva le due SF-26 erano al comando con Kimi terzo.  

Charles ha costruito il suo decimo successo in F1 anche grazie all’ottimo via, perché se Antonelli fosse andato in testa sarebbe stato più complicato contrastare il passo della Mercedes.  

Analizzando i dati emerge chiaro che Leclerc fino a 70 km/h erano ancora quasi pari, mentre poi il monegasco e Hamilton hanno potuto allungare. Alla Abbey il ferrarista è arrivato a 282 km/h, mentre Antonelli era solo a 260 km/h. La Scuderia vuole diventare protagonista di questo mondiale: a Silverstone ha “liberato” anche i cavalli dell’ADUO1 riducendo in maniera consistente il carico aerodinamico che al Red Bull Ring ha fatto da paracadute, causando un anomalo consumo delle gomme posteriori. La lezione è stata imparata. Servirà anche per Spa-Francorchamps? 

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