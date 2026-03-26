F1 | Retroscena Audi: Hulkenberg ha saputo dell'addio di Wheatley da... sua mamma!

Nico Hulkenberg ha rivelato di aver scoperto dell'addio di Jonathan Wheatley solo quando sua madre gli ha condiviso una notizia trovata su internet.

Venerdì scorso è stato annunciato che l'ormai ex-team principal Audi avrebbe lasciato la squadra con sede in Svizzera "per motivi personali", a solo un anno dal suo arrivo. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, il britannico è diretto alla Aston Martin per sostituire Adrian Newey come team principal.

Curiosamente, i piloti Audi sembrano far pensare che solo uno di loro sia stato avvisato in anticipo dell’annuncio.

Alla domanda se per lui fosse stata una sorpresa, Gabriel Bortoleto ha risposto: "A dire il vero no, perché penso che all’interno del team siamo molto chiari su questo tipo di cose, quindi non è qualcosa che mi abbia colto di sorpresa, onestamente. E' successo tutto molto in fretta, dato che era appena arrivato l’anno scorso. Ma quando hai questioni personali da sistemare, quella è la priorità".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Principal Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Hulkenberg, invece, ha detto di non esserne stato al corrente fino a quando la notizia non è uscita.

"L’ho scoperto insieme al resto del mondo - ha detto il tedesco - L’ho saputo giovedì scorso, quando è uscita la notizia. In realtà quel giorno ero al simulatore e mia mamma mi ha mandato un articolo. Ero tra una sessione e l’altra, ho guardato il telefono e mi sono detto: ‘Oh, merda!’ "

Giovedì della scorsa settimana Motorsport.com ha anticipato la notizia che Newey si sarebbe fatto da parte come team principal di Aston Martin, con Wheatley tra i candidati a sostituirlo. Il giorno dopo, Audi ha confermato l’addio, ma nonostante ciò, Hulkenberg ha anche aggiunto che il tutto poteva avere senso.

"Se c’è un problema fondamentale con uno dei leader centrali del team, allora devi agire. E ovviamente qui c’era un problema. Non conosco i dettagli esatti, non ci ho ancora parlato davvero a fondo. Ma se c’è un problema, devi anche fare qualcosa e reagire, altrimenti non va bene nemmeno tenere tutto così com'è".

Entrambi i piloti hanno elogiato il contributo di Wheatley negli ultimi 12 mesi: Hulkenberg lo ha descritto come "molto coinvolto e operativo", mentre Bortoleto ha detto di aver imparato al fianco di un team principal molto apprezzato: "Ha fatto un ottimo lavoro nel strutturare le cose qui, è stato bravo finché è durato".

Jonathan Wheatley, Team Principal of Stake F1 Team Kick Sauber and third place Nico Hulkenberg, Stake F1 Team Kick Sauber celebrate in parc ferme Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ora Mattia Binotto assumerà le responsabilità di Wheatley finché la futura struttura della squadra non verrà definita; Hulkenberg è convinto che l’ingegnere reggiano possa guidare con successo la scuderia e che le basi per il futuro siano state poste a prescindere dalla presenza o assenza di Wheatley.

"Non è un passo indietro. Un team di F1 è fatto da molte persone. Sai, abbiamo bisogno di persone forti. Ma con Mattia presente non è che siamo senza leadership, senza struttura e senza un piano. Quindi, anche se è cambiato qualcosa all'improvviso, tutto il resto in termini di obiettivi è come lo avevamo pianificato e previsto prima".

"Quindi sul lato operativo, in un weekend di gara, non credo che cambierà troppo. I team di F1, e in generale la F1, sono più grandi di una sola persona".

Ulteriori contributi di Jake Boxall-Legge e Filip Cleeren