F1 | Retroscena Alpine: doveva essere lanciata una A110 Alonso!

Il presidente e CEO di Renault, Luca De Meo, l’ha presa a male. Molto male. Il voltafaccia di Fernando Alonso non è piaciuto proprio per niente. L’asturiano, mentre stava trattando il rinnovo contrattuale con l’Alpine, ha siglato un accordo biennale con l’Aston Martin che è stato ufficializzato dalla squadra di Silverstone il 1 agosto.

Un giorno dopo la scadenza dell’opzione che la Casa transalpina non ha fatto valere su Oscar Piastri, nella convinzione che al fianco di Esteban Ocon nel 2022 ci sarebbe stato ancora il due volte campione del mondo. L’Alpine, invece, potendo scegliere fra due piloti si è trovata all’improvviso con le mani vuote, rimediando una figuraccia planetaria.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

Al netto degli errori di gestione commessi da Otmar Szafnauer, team principal di Estone, e Laurent Rossi, grande capo di Automobiles Alpine e Alpine F1 Team, l’atteggiamento di Fernando Alonso e Oscar Piastri è stato di pessimo gusto.

La rottura con il marchio francese, senza che ci sia stata una comunicazione del pilota spagnolo con i vertici della Casa prima della pubblicazione del comunicato Aston Martin, evidenzia la volontà di mettere in difficoltà in particolare Szafnauer, il manager che l’anno scorso aveva più volte spergiurato con la stampa che non avrebbe lasciato i colori verdoni per l’Alpine, salvo poi cambiare team come se niente fosse.

Rossi e Szafnauer erano disposti a concedere al 41enne di Oviedo un contratto di un anno, più un’opzione a favore della squadra per quello successivo, mentre in Aston Martin hanno messo sul piatto della bilancia un biennale e un gruzzolo di soldi maggiore rispetto a quanto offerto da Alpine. Scelte legittime, ci mancherebbe altro, se non per certi comportamenti discutibili…

Alpine A110 Photo by: Motor1

Sta emergendo un retroscena che rende ancora più inquietante tutta la storia: in occasione del GP del Giappone in programma a Suzuka il 9 ottobre, l’Alpine avrebbe dovuto presentare una A110 in versione limitata che sarebbe stata dedicata a Fernando Alonso. Il Gruppo Renault era pronto a dare al due volte iridato un riconoscimento importante del suo ruolo sportivo, segno che le chiacchiere di un rinnovo di contratto erano più avanti di quanto potesse sembrare.

La presentazione della “A110 Alonso” inizialmente era prevista a Monza per il centenario del GP d’Italia e poi è stata rinviata di un mese a Suzuka, ma nessuno vedrà mai nascere la vettura dedicata a Fernando che resterà una grande incompiuta…