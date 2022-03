F1 | Replica Red Bull: la RB18 ha uno scivolo che scava la pancia

Carica lettore audio

La Red Bull cambia la RB18: la squadra campione del mondo ha fatto debuttare nella terza giornata di test in Bahrain alcune novità importanti che riguardano la forma delle pance e il fondo che era stato consegnato ieri pomeriggio nel paddock di Sakhir.

Le fiancate della Red Bull Racing RB18 con lo scivolo aggiuntivi Photo by: Giorgio Piola

Il team di Milton Keynes comincia a estremizzare anche i suoi concetti aerodinamici: sulla fiancata della RB18 è apparso uno scivolo con una interessante svasatura facilmente visibile in prossimità della lettera A di Oracle: il tentativo degli aerodinamici è quello di sfruttare l’effetto Coanda per portare il flusso dalla parte superiore della pancia verso il basso, con l’intento di spingere l’aria oltre la ruota posteriore.

È evidente che c’è un tentativo di andare oltre lo spirito del regolamento: il legislatore vorrebbe mantenere pulita la scia per favorire i sorpassi, mentre i team, ovviamente, cercano la massima prestazione usando i vortici che la scia rischiano di sporcarla.

Red Bull Racing RB18: anche la parte inferiore della pancia è più scavata Photo by: Giorgio Piola

La Red Bull ha modificato anche la parte inferiore della fiancata scavando di più sotto alla bocca dei radiatori verso il centro vettura: la pancia vista lateralmente somiglia sempre di più a un profilo alare.

Red Bull RB18: il nuovo fondo per ridurre l'effetto del porpoising Photo by: Giorgio Piola

Per quanto riguarda il controllo del saltellamento che la RB18 soffre meno di altre monoposto, il team campione del mondo ha introdotto un’onda nella parte centrale del bordo esterno del marciapiede: la Red Bull cerca di stabilizzare la vettura per mantenere un’altezza minima da terra, senza perdere carico per il porpoising.

La squadra di Milton Keynes segue la Mercedes nella riduzione delle forme delle pance: lo diciamo subito non si tratta di una copiatura dei concetti di Brackley, perché le modifiche viste a Sakhir sono il frutto di un lavoro di sviluppo programmato che risale indietro di qualche settimana.

Red Bull RB18 con la vernice flo viz Photo by: Giorgio Piola

Subito i meccanici Red Bull hanno cosparso la RB18 di vernice flo viz per capire come è cambiato l'andamento dei flussi con la nuova pancia.