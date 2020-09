Renault: un nuovo cape per puntare al podio

La Renault è quinta in griglia di partenza con Daniel Ricciardo: l’australiano si mantiene in una posizione che lo tiene in lizza per un posto sul podio che la Casa francese aspetta da quando è tornata ufficialmente in F1 nel 2016.

Daniel non vede l’ora di obbligare il team principal, Cyril Abiteboul, a farsi un tatuaggio frutto di una scommessa fra i due: il manager francese dovrà accettare il soggetto scelto da Ricciardo dopo il primo podio.

Lo staff tecnico capeggiato da Marcin Budkowski e da Pat Fry continua a introdurre delle importanti soluzioni aerodinamiche che stanno elevando il livello di competitività della R.S.20 ormai costantemente a ridosso dei top team.

A Sochi la Renault ha portato un nuovo cape sotto al muso per aumentare la portata di aria sotto all’estrattore anteriore che ha perso un po’ la forma di manta che ha caratterizzato la soluzione Mercedes quando è stata introdotta. Ora Dirk De Beer, ex aerodinamico Williams e Ferrari, punta a un maggiore riempimento di aria rispetto alla versione confrontabile nel disegno di Giorgio Piola.

Renault R.S.20: ecco come si è evoluto il cape sotto al muso. Photo by: Giorgio Piola

Sulla R.S.20 si registra anche l’adattamento dell’ala anteriore che ha cercato di incrementare il carico aerodinamico necessario a Sochi con un nolder che è stato aggiunto nella porzione centrale dell’ultimo flap che, per il resto, è rimasto piuttosto scarico. Si noti anche la netta curvatura nella parte interna dello stesso flap con una piega quasi a novanta gradi e un taglio anticipato.

E' cambiato anche il marciapiede all'esterno della paratia laterale dell'ala anteriore.