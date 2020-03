Renault su Vettel? E allora Ricciardo va alla Ferrari

Quando parla Cyril Abiteboul una notizia viene sempre fuori. Magari solo di rimbalzo, ma il team principal della Renault va ascoltato sempre. Ieri avevamo riportato la voce secondo la quale Sebastian Vettel sarebbe per il marchio francese un’opzione di mercato per il 2021 se Daniel Ricciardo dovesse andare via, anche se la priorità sarebbe puntare su un giovane.

L’australiano è in scadenza di contratto ed è uno dei pezzi pregiati del mercato. Non lo dice esplicitamente Abiteboul, ma è chiaro che l’interessamento a Sebastian Vettel nasce nel momento in cui Ricciardo dovrebbe prendere il posto del tedesco alla Ferrari.

Nell’intervista esclusiva a Roberto Chinchero, proprio Sebastian ha detto che è sua intenzione finire a Maranello un lavoro iniziato, vale a dire vincere con la Rossa. È evidente la volontà del quattro volte campione del mondo di restare al Cavallino, per cui se ci sarà un cambiamento è perché lo vuole la Ferrari.

Ricciardo in partenza per la Ferrari, libererebbe un posto da prima guida in Renault e l’arrivo di Sebastian sarebbe perfetto per completare la line-up con Esteban Ocon.

Parlando in tv a "La Grille" su Canal+, il boss di Renault F1, Cyril Abiteboul, non ha escluso l’interesse a Vettel…

"Non voglio dire di no, dato che è un grande pilota e un grande campione - ha detto Abiteboul – abbiamo lavorato insieme sui motori e abbiamo vinto insieme. Ma non posso negare che aspiro a lavorare con piloti di domani rispetto a quelli di ieri. È davvero brutale da dire così, perché non è quello che merita Sebastian”.

"Tuttavia, abbiamo un'Academy di piloti che potrebbero essere pronti nel 2021 o nel 2022. Dobbiamo tenerla a mente, dato che l’abbiamo creata nel 2016 con l'obiettivo di portare un pilota in F1 nel 2021. E ci stiamo avvicinando a questo momento”.

C’è Christian Lundgaard, un talento della filiera Regie…

“E’ un’opzione e correrà in F2 dove potrà mostrare il suo valore, mentre avremo ancora una stagione da disputare con Daniel".

Abiteboul non ha nascosto che gli piacerebbe se Ricciardo restasse e la permanenza sarà legata alla competitività della R.S.20, anche perché la formazione formata da un giovane da affiancare a Ocon nel 2021 sarebbe troppo debole per un grande Costruttore che dovrebbe avere l’ambizione di tornare a vincere un GP.

È evidente, quindi, che il futuro della Renault dipende più dalle scelte della Ferrari che dalla Losanga…