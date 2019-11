Renault : Ocon debutta nei test Pirelli ad Abu Dhabi

Esteban Ocon è il pilota che effettuerà i test di delibera delle gomme 2020 con la Renault.

La Casa francese ha raggiunto un accordo con la Mercedes perché liberi il pilota transalpino dal contratto che lo legherebbe alla Stella fino alla fine dell’anno: Esteban chiuderà il suo contratto di terzo pilota della squadra campione del mondo lunedì 2 dicembre, vale a dire il giorno dopo la disputa dell’ultimo GP di Abu Dhabi, per diventare un pilota titolare Renault al posto di Nico Hulkenberg.

Ocon, infatti, avrà modo salire sulla R.S.19 per i due giorni di collaudo che la FIA ha organizzato in collaborazione con la Pirelli per contribuire alla definizione delle gomme del prossimo anno.

Va detto che il francese ha già avuto modo di provare gli pneumatici 2020 avendo partecipato alla sessione extra che a inizio ottobre è stata organizzata a Barcellona con la partecipazione di Mercedes, Ferrari e Red Bull.

La squadra di Brackley era stata l’unica a non convocare un pilota titolare e così Ocon aveva avuto l’opportunità di sfruttare quella situazione.