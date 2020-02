Renault: ecco la power unit 2020 della R.S.20

Ecco la prima immagine del motore Renault 2020: a Viry Chatillon hanno fatto un grosso lavoro di sviluppo per chiudere il gap di potenza da Mercedes, Ferrari e Honda.

La Casa francese ha posto una cura particolare nel packaging della power unit per consentire l’adozione di pance destinate al raffreddamento più contenute che in passato senza intaccare i profili di affidabilità che il Costruttore aveva condiviso anche con la McLaren, l’unico team cliente dei transalpini.

La foto di Giorgio Piola evidenzia la pulizia che è stata cercata nella parte bassa del motore con una compattazione degli accessori, mentre non stupisce che sotto all’airbox che ha mantenuto la stessa forma dello sorso anno ci siano più masse radianti che sono state collocate più avanti verso l’asse anteriore, per ritrovare i valori di ripartizione dei pesi, ma soprattutto per slanciare il cofano motore che è sormontato da una vistosa pinna stabilizzatrice.

Va detto che la Renault beneficia anche di un nuovo cambio che sulla R.S.20 ha permesso di estremizzare il retrotreno con soluzioni che dovrebbero aver permesso di creare due canali più grandi per alimentare il diffusore posteriore.