F1 | Red Bull: Verstappen vicino ad un rinnovo da Paperone

Il quotidiano De Telegraaf, che ha stretti legami con l'entourage di Verstappen, ha suggerito che il pilota olandese è pronto ad impegnarsi con un nuovo accordo che potrebbe valere fino a 50 milioni di euro a stagione.

Un aumento di stipendio di questa portata, sulla scia del titolo iridiato conquistato lo scorso anno, lo metterebbe alla pari con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha un contratto con la Mercedes fino alla fine del prossimo anno.

L'attuale contratto di Verstappen scade al termine del 2023, ma è diventato chiaro subito dopo la conquista del Mondiale che sia lui che la squadra fossero interessati ad estendere l'accordo su un periodo molto più lungo.

Parlando al Gran Premio di Abu Dhabi dello scorso anno, subito dopo il suo trionfo, Verstappen ha detto: "Penso che sappiano che li amo. E spero che possiamo continuare insieme per altri 10-15 anni. Non c'è motivo di cambiare, voglio rimanere con loro per il resto della mia vita e spero che me lo permettano".

"Sono davvero felice, ma anche Christian (Horner) ed Helmut (Marko), che si sono fidati a mettermi in squadra nel 2016. Il nostro obiettivo, naturalmente, era quello di vincere il Mondiale e ora lo abbiamo fatto".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Anche se la Red Bull non si è esposta ufficialmente riguardo a questo possibile rinnovo di Verstappen, De Telegraaf suggerisce che l'annuncio potrebbe arrivare già questa settimana. La durata esatta del contratto non è nota, ma sembra probabile che la nuova scadenza possa essere fissata al 2027 o al 2028.

Verstappen fa parte del gruppo Red Bull da quando ha fatto il suo debutto con la Toro Rosso in occasione del Gran Premio d'Australia del 2015. E' stato successivamente promosso in Red Bull al Gran Premio di Spagna dell'anno seguente, andando a conquistare la sua prima vittoria in F1 proprio quella domenica a Barcellona, approfittando di una controversa collisione al primo giro tra le due Mercedes di Hamilton e Nico Rosberg.