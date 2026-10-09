F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Per due ore la Red Bull ha temuto di perdere una pole position che Max Verstappen aveva conquistato con una prestazione straordinaria. Il miglior tempo nelle qualifiche Sprint di Singapore era stato ottenuto nell'unico giro lanciato disputato dall'olandese nella SQ3, ma sul risultato pesava un'investigazione aperta dai commissari sportivi per un sorpasso effettuato ai danni di Lewis Hamilton in regime di bandiera gialla durante le FP1. Alla fine è arrivata l'assoluzione, con una motivazione particolare: Verstappen aveva effettivamente violato il regolamento, ma le circostanze nelle quali era avvenuto il sorpasso non giustificavano una penalità.

L'episodio si era verificato tra le curve 7 e 8, quando erano state esposte le bandiere gialle per segnalare alcuni detriti lasciati in pista dalla monoposto di Sergio Perez. Verstappen stava completando un giro lanciato, mentre Hamilton, avvisato dell'arrivo della Red Bull, aveva rallentato sensibilmente spostandosi sulla destra per liberare la traiettoria.

Il collegio dei commissari ha analizzato immagini, telemetria, comunicazioni radio e dati relativi alle due monoposto. È emerso che Verstappen aveva reagito correttamente alla segnalazione, sollevando completamente il piede dall'acceleratore entro circa 40 metri dall'ingresso nel settore interessato. Al momento del sorpasso Hamilton procedeva a meno di 60 km/h, mentre Max aveva già iniziato a frenare. La velocità della Red Bull era inoltre inferiore di circa 70 km/h rispetto a quella registrata nello stesso punto durante un altro giro lanciato.

I commissari hanno quindi riconosciuto che il sorpasso era stato la conseguenza involontaria della notevole differenza di velocità tra le due monoposto. Verstappen aveva spiegato che una frenata ancora più violenta avrebbe potuto creare una situazione pericolosa, una valutazione che il collegio ha ritenuto compatibile con le circostanze dell'episodio. Nessuna sanzione, dunque, pur in presenza di una violazione formale del regolamento.

Singapore conferma la forma di Sepang

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Archiviata l'investigazione, alla Red Bull è rimasta la soddisfazione di un risultato che conferma il momento positivo della squadra. Sei giorni dopo aver conquistato a Sepang la sua prima pole position stagionale, Verstappen si è ripetuto sul circuito di Marina Bay, una pista dalle caratteristiche profondamente differenti e che continua a mettere in evidenza alcuni limiti della RB22.

La prestazione è stata ancora più significativa considerando che Max ha ottenuto il miglior tempo nell'unico giro lanciato disputato in SQ3, utilizzando per la prima volta nel weekend le gomme soft. Fino a quel momento l'olandese non aveva avuto modo di verificare il comportamento della monoposto con la mescola più prestazionale, e il risultato ha sorpreso anche lui.

“Qui a Singapore i distacchi sono sempre molto ridotti - ha spiegato Verstappen - devi spingere al massimo, passando molto vicino ai muri in alcuni punti. Quando abbiamo montato le gomme soft ho sentito che la macchina prendeva vita. Sinceramente non mi aspettavo questo risultato, quindi sono molto contento di essere primo”.

È proprio la capacità di trovare la prestazione nel momento decisivo uno degli aspetti che stanno caratterizzando la crescita della Red Bull. Dopo una prima parte di stagione nella quale la RB22 aveva mostrato difficoltà soprattutto sul giro secco, nelle ultime gare la squadra ha ritrovato competitività anche in qualifica. E Singapore rappresenta una conferma importante, perché il circuito cittadino presenta caratteristiche che non sembravano particolarmente favorevoli alla monoposto di Milton Keynes.

"Credo che nelle ultime due gare siamo stati decisamente più competitivi - ha sottolineato Verstappen - questo circuito continua a mettere in evidenza alcune piccole debolezze della macchina, ma siamo riusciti a gestirle nel miglior modo possibile”.

Laurent Mekies ha riconosciuto che la giornata era iniziata con difficoltà superiori alle aspettative. Il problema principale era legato al comportamento della RB22 sulle numerose sconnessioni dell'asfalto di Marina Bay, una caratteristica che ha complicato la ricerca del bilanciamento ideale.

“Le FP1 sono state complicate per entrambe le monoposto - ha spiegato il team principal - è stato difficile trovare il giusto bilanciamento, soprattutto a causa delle numerose sconnessioni dell'asfalto. La macchina soffre molto sui dossi, ma Max, Isack e gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro tra le prove libere e le qualifiche Sprint, riuscendo a migliorarla sensibilmente”.

Il lavoro svolto tra le due sessioni ha permesso alla Red Bull di compiere un passo avanti importante, anche se Mekies ha evitato di considerare il risultato come la dimostrazione che tutti i problemi siano stati risolti. “La macchina non è ancora perfetta, ma abbiamo conquistato la pole. Questo dimostra anche che probabilmente tutti stanno soffrendo le caratteristiche dell'asfalto. È bello essere tornati davanti, anche se il weekend è ancora molto lungo”.

Mekies: “Il merito va a Max”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Il team principal ha voluto soprattutto sottolineare il contributo di Verstappen, ancora una volta determinante nell'estrarre il massimo potenziale da una monoposto che continua a richiedere un notevole impegno nella guida.

“Il merito va a Max, perché la macchina non è affatto facile da guidare su questo circuito. Sono sicuro che, se glielo chiedeste, avrebbe ancora parecchie cose da dire sul suo comportamento. Ma i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario insieme a lui, concentrandosi sugli aspetti che contano davvero per il tempo sul giro. La macchina resta difficile e probabilmente c'è ancora del potenziale da estrarre, ma oggi hanno lavorato meglio di chiunque altro. Ed è questo che conta”.

È una considerazione che sintetizza bene il momento della Red Bull. La RB22 non è ancora una monoposto priva di punti deboli, ma la squadra sembra aver ritrovato una direzione tecnica efficace e, soprattutto, una maggiore capacità di adattarsi alle caratteristiche dei circuiti. La pole di Sepang poteva essere interpretata come un risultato favorito da condizioni particolari, quella di Singapore offre un'indicazione ulteriore, su una pista molto diversa.

Per Verstappen è anche la conferma di poter tornare a puntare con continuità alle posizioni di vertice. La Sprint sarà un'altra verifica importante, soprattutto sul fronte della gestione delle gomme e del comportamento della vettura sulla distanza. Ma intanto la Red Bull ha ottenuto ciò che cercava: un'altra pole, arrivata quando non sembrava alla portata e rimasta in sospeso per due ore prima del verdetto definitivo dei commissari.