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F1 | Red Bull, Verstappen recrimina: "Avevo il passo per la pole". Mekies teme la partenza

La Red Bull ritrova competitività dopo un venerdì difficile, ma Max non riesce a completare il giro decisivo a causa del traffico nell'ultimo settore. Mekies conferma i progressi della monoposto, ma ammette che le partenze restano un punto debole. In gara preoccupano anche le temperature di power unit e pneumatici.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 1 nov 2026, 11:33

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La Red Bull lascia le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico con la convinzione di aver perso un'occasione importante. Dopo un venerdì complicato, la squadra è riuscita a migliorare sensibilmente il comportamento della RB22, permettendo a Max Verstappen di tornare a competere per le prime posizioni. Il risultato finale non rispecchia però, secondo il quattro volte campione del mondo, il potenziale espresso dalla monoposto nel momento decisivo della sessione.

"Avevamo il passo per lottare per la pole position - ha assicurato Verstappen - il mio ultimo giro era sicuramente da pole, ma purtroppo non sono riuscito a completarlo".

L'episodio determinante si è verificato nell'ultimo settore, quando Max ha raggiunto una monoposto più lenta, quella di Lando Norris. Verstappen ha spiegato di aver perso i propri riferimenti in frenata a causa della presenza della vettura davanti a lui, arrivando alla curva 13 con una traiettoria differente da quella prevista.

“Quando sono arrivato alla curva 12 ho trovato una macchina lenta davanti a me e ho perso tempo per l'aria sporca. Poi l'ho vista spostarsi sulla destra, proprio dove non avresti voluto trovarla. Sono arrivato alla curva successiva con una traiettoria diversa e senza poter vedere il mio riferimento di frenata. Quando sei al limite in qualifica basta poco per arrivare al bloccaggio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen ha comunque evitato di trasformare l'episodio in una polemica, preferendo concentrarsi sui progressi compiuti dalla squadra. “Nelle prove libere il grip era terribile, ma in qualifica è migliorato continuamente. Non eravamo soddisfatti della macchina, poi siamo riusciti a renderla molto migliore proprio quando contava”.

Il recupero di prestazione rappresenta l'aspetto più incoraggiante del sabato Red Bull. Mekies ha sottolineato il lavoro svolto dalla squadra per riportare la monoposto nella corretta finestra di funzionamento, dopo un inizio di weekend nel quale il bilanciamento non aveva soddisfatto i piloti.

"È stata un'ottima reazione rispetto a ieri. Tutta la squadra ha lavorato insieme per ottenere un miglioramento importante. Avevamo il passo per lottare nelle prime posizioni e Max, fino al momento in cui ha trovato traffico, era il più veloce in pista. È un peccato aver perso questa opportunità".

Il team principal ha inserito quanto accaduto nel quadro di una stagione caratterizzata da equilibri estremamente ravvicinati. Secondo Mekies, quattro squadre possono presentarsi a ogni appuntamento con concrete possibilità di vittoria, ma è sufficiente mancare di poco la finestra ideale di funzionamento per passare da una monoposto dominante a una vettura esclusa dal podio.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Una situazione resa ancora più complessa dalle caratteristiche del circuito messicano, dove l'altitudine impone condizioni particolarmente impegnative per power unit, telaio e gestione degli pneumatici.

In prospettiva gara, però, la Red Bull deve affrontare una criticità che Mekies non ha cercato di nascondere: le partenze. Un problema emerso in diverse occasioni nel corso della stagione e che potrebbe assumere un peso ancora maggiore a Città del Messico, considerando la lunga accelerazione che separa la griglia dalla prima staccata.

“È stato un nostro punto debole, non intendo negarlo - ha ammesso Mekies – è frustrante per i piloti e tutta la squadra sta lavorando molto duramente per migliorare. È un esercizio che coinvolge praticamente ogni reparto dell'azienda: motore, cambio, frizione, pneumatici e sistemi di controllo”.

Il team principal ha ricordato come il 2026 rappresenti il primo anno della Red Bull con una power unit sviluppata internamente, un progetto che richiede inevitabilmente una fase di apprendimento.

“Abbiamo ancora molto da imparare e lo stiamo facendo rapidamente. Quando la macchina diventa più competitiva e parti dalle prime file, un eventuale svantaggio rispetto agli avversari diventa ancora più evidente. Stiamo sperimentando e assumendoci dei rischi. Non è sempre piacevole per Max e Isack, ma tutti stanno lavorando per colmare il divario il più rapidamente possibile”.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le parole di Mekies evidenziano come il problema non possa essere ricondotto automaticamente a un singolo componente. La partenza è il risultato dell'interazione tra diversi sistemi e la squadra sta ancora cercando di ottimizzarne il funzionamento.

Per Verstappen, inoltre, la gara presenta un'altra incognita: il comportamento della power unit nelle condizioni di temperatura particolarmente elevate che potrebbero verificarsi correndo nel traffico.

"Sappiamo che tutto sarà molto caldo - ha spiegato Max - la questione sarà soprattutto capire come reagirà il motore quando lavorerà a temperature molto elevate. Sono condizioni nelle quali non abbiamo ancora avuto molte occasioni di operare, ma credo che tutti saranno nella stessa situazione”.

A questo si aggiunge la difficoltà di seguire da vicino un'altra monoposto. Verstappen ha sottolineato come il surriscaldamento rappresenti uno dei principali ostacoli ai sorpassi sul circuito Hermanos Rodriguez, rendendo particolarmente importante conquistare una buona posizione fin dalle prime curve.

Nonostante il lungo rettilineo iniziale possa offrire opportunità a chi parte alle spalle dei primi, Max non ha dubbi sul vantaggio di scattare dalla pole. “Qui preferirei sempre partire davanti. Se fai una buona partenza, normalmente puoi gestire la situazione. Il problema è quando ti ritrovi dietro, perché le temperature rendono molto difficile seguire un'altra macchina”.

La Red Bull si prepara a una gara nella quale dovrà cercare di sfruttare il potenziale ritrovato, senza poter contare su una posizione di partenza all'altezza delle aspettative maturate durante la qualifica.

Mekies non ha voluto sbilanciarsi sulle possibilità di rimonta, ma ha chiarito l'approccio della squadra: “Cercheremo di mettere pressione ai nostri avversari e di sfruttare qualsiasi opportunità. Sarà una gara lunga, estremamente impegnativa per il telaio, le power unit e la gestione degli pneumatici”.

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