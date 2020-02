Red Bull: Verstappen promuove la RB16 perché veloce ovunque

La logica dice che è meglio tirare il freno, anche in modo deciso, ed evitare di sbilanciarsi in giudizi che rischiano di essere smentiti già domani, o al più tardi tra una settimana.

L’istinto però spinge spesso a cavalcare un riscontro, una classifica, anche se è quella del primo giorno (dei primi test) di una stagione lunghissima. I punti fermi sono una Mercedes che cambia pelle ma non il suo DNA, ma ‘day 1’ non ha proposto solo il noto monologo.

Dietro le dichiarazioni da ‘ganassa’ rilasciate in inverno da Helmut Marko c’è molta sostanza, una mole notevole di lavoro tra Milton Keynes e Sakura confluita nella RB16, l’arma con cui la Red Bull punta a interrompere il dominio Mercedes.

Al momento possiamo valutare i primi passi, e sembrano essere passi decisamente promettenti, visto che Max Verstappen ha completato oggi a Montmelò ben 168 giri (due Gran Premi e mezzo) scrivendo alla voce imprevisti ‘2 testacoda’. Per il resto zero problemi, almeno non tali da essere notati o da compromettere il programma degli ingegneri, ed una incredibile mole di lavoro completata con successo.

Affidabilità impressionate, stupisce Honda

Promosso, con lode, il primo giorno della Honda. In attesa di una prima valutazione sulle performance, di certo la power unit giapponese sembra aver iniziato nel migliore dei modi sul fronte affidabilità. Solo due anni fa i tecnici del Sol Levante giravano nel paddock di Barcellona con le mani nei capelli a causa di ben tre motori fuori uso nel primo giorno di prove.

La strada imboccata è decisamente quella giusta, ed è un passaggio importante per poter collocare la Red Bull nell’ambito pacchetto (scarno a dire il vero) di chi parte puntando al Mondiale. L’affidabilità era uno dei grandi punti interrogativi della vigilia di stagione, e la primissima risposta sembra convincente.

“Penso che sia stata una buona giornata – ha commentato Verstappen – la monoposto ha funzionato davvero bene insieme al motore, ed è quello che ci aspettavamo di vedere. Abbiamo decisamente migliorato la vettura nelle aree che volevamo, la distanza percorsa ci ha permesso di testare tutte le parti programmate valutando dove possiamo migliorare ulteriormente. La giornata odierna è stato un ottimo esempio di come iniziare a lavorare con una nuova vettura”.

RB16 “veloce ovunque”

Quando un pilota commenta il comportamento di una monoposto, soprattutto se alle prime battute del suo ciclo di vita, normalmente esalta le qualità e sottolinea le aree migliorabili. Verstappen oggi ha riassunto così:

“La monoposto è veloce ovunque, e l’affidabilità sembra anche migliore. Che dire? Tutto molto positivo. Rispetto allo scorso anno? Meglio, sicuramente, ed è così che deve essere”.

Parole che riportano alla mente il resoconto di Vettel di dodici mesi fa….

L’esercizio di voler scovare qualche dubbio nella giornata della Red Bull non è dei più semplici: due testacoda e una classifica dei tempi che vede Verstappen ‘solo’ quarto, a mezzo secondo dal leader Hamilton.

“Il primo testacoda è arrivato perché ho messo una ruota sullo sporco – ha replicato Max – nel secondo caso mi sono girato perché ho perso la macchina cercando di trovare i limiti, credo un approccio corretto durante i test. Fortunatamente non c’è stato alcun danno".

"Tempi? Oggi totalmente irrilevanti, non abbiamo valutato questo aspetto. Abbiamo lavorato sulla conoscenza della vettura, girando e provando soluzioni differenti. Per i tempi… ci sarà tempo, non è ciò che cercavamo oggi”.