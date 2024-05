F1 | Red Bull: Verstappen non riesce a domare la RB20 sui cordoli

Al termine delle qualifiche di Monaco un ingegnere di una squadra avversaria della Red Bull l’ha buttata lì: “Bisognerebbe alzare i cordoli su tutte le piste!”. La battuta non è stata fuori luogo visto che poco dopo lo stesso Verstappen ha analizzato i problemi accusati dalla Red Bull nel sabato monegasco: “Nel secondo settore andiamo male, e questo perché non riesco ad utilizzare i cordoli. Se li tocco finisce che il comportamento della macchina diventa imprevedibile, difficile da gestire, e non poter usare i cordoli su piste come questa vuol dire perdere molto tempo”.

La notizia più sorprendente del sabato di Monaco è stata vedere le due Red Bull in sesta e diciottesima posizione. Non ci sono di mezzo penalità, ma è semplicemente il risultato di una qualifica tormentata. Già dalle prime prove di ieri Verstappen e Perez si sono lamentati dell’eccessiva rigidità della monoposto. “Abbiamo provato di tutto – ha spiegato Max – ma la macchina è come un go-kart, la sensazione che provi guidandola è quella di non avere le sospensioni, non assorbe i colpi sui cordoli così come sulle asperità dell’asfalto”.

Non è la prima volta che la Red Bull accusa problemi sui circuiti cittadini. L’ultima volta che si è corso su un vero e proprio ‘street circuit’ (Singapore 2023) era stata più o meno la stessa cosa. “Abbiamo questo problema dal 2022 – ha spiegato Max – ma in altre occasioni è stato mascherato dalla superiorità complessiva della macchina. Ora che gli avversari hanno recuperato terreno, il nostro punto debole emerge chiaramente, e non è qualcosa che puoi risolvere in qualche settimana. Questa macchina avrebbe dovuto mettere a posto questo problema, ma ovviamente non è stato così”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen descrive una situazione al limite del disastroso, ma al termine del primo ‘run’ della Q3 si trovava in terza posizione ad un decimo e mezzo da Leclerc. Poi l’errore (già, un errore di Verstappen!) con l’ultimo set di gomme all’ingresso della St.Devote.

“Posso dire che sono stato a lungo sorpreso dalla posizione che abbiamo mantenuto nel corso delle qualifiche – ha ammesso Max – ho cercato di adattarmi in tutti i modi possibili, ma se la macchina ti scappa improvvisamente senza preavviso c’è poco da fare. Non sono deluso dai miei giri, ma siamo P18 e P6, e Checo è molto bravo sui circuiti cittadini. Che dire? Da un certo punto di vista non posso essere deluso dalla sesta posizione”. Col senno di poi Verstappen avrebbe potuto accontentarsi di un posto nella Top3, o comunque in seconda fila, ma con un approccio diverso Max non avrebbe ottenuto pole e vittoria a Imola.

Helmut Marko prima delle qualifiche sperava in una prima fila. “Eravamo veloci nel primo settore – ha spiegato - ma perdevamo due o tre decimi nel secondo. Questo ha portato Max a dover rischiare al massimo nel primo tratto per guadagnare il maggior vantaggio possibile, per fortuna dai dati è emerso che la toccata non ha danneggiato la monoposto”.

Uno degli aspetti che ha allarmato maggiormente i tecnici della Red Bull è che i problemi visti a Monaco non erano emersi nella misura reale durante il lavoro al simulatore. “Li guidiamo sui cordoli senza problemi – ha rivelato Marko – qui, nel mondo reale, posso usare l’espressione di Max: saltiamo come canguri. Ed è qualcosa che in parte è già emerso sia a Miami che ad Imola. Poi, su piste come Barcellona non ci aspettiamo problemi”.

Ora, però, ci sono da affrontare i 78 giri in programma domani a Monte Carlo. La Red Bull sta cercando un modo per limitare i danni soprattutto nella classifica Costruttori, dove la minaccia Ferrari potrebbe diventare qualcosa di più reale del previsto.