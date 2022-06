F1 | Red Bull: ufficiale il rinnovo biennale di Sergio Perez

Carica lettore audio

Per Sergio Perez il momento d'oro prosegue. Così come anticipato questa mattina da Motorsport.com, dopo aver vinto poche ore fa il Gran Premio di Monaco di Formula 1, il pilota messicano ha avuto un'altra grande notizia: il rinnovo del proprio contratto.

Red Bull ha annunciato nel primo pomeriggio di oggi di aver messo sotto contratto Perez per altri due anni, dunque fino al 2024. Un biennale che all'ex pilota della Racing Point farà certamente piacere, perché potrà pianificare con calma il suo futuro e avere maggiori certezze dopo diversi anni in cui è stato costretto a correre con l'incertezza dell'avere o meno un sedile nel Circus iridato la stagione successiva.

Per Perez, come detto, una grande notizia, ma è il naturale sbocco del percorso intrapreso già dall'anno passato. Il 2021, per Sergio, è stato positivo a tratti, mentre questo avvio di 2022 è stato migliore. Stiamo vedendo un Perez molto diverso, più a proprio agio con la RB18 rispetto alla RB16B.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, arrivò a cogliere una vittoria insperata a Baku. Quest'anno è arrivato il successo prestigioso a Monte-Carlo, che ha portato a tre le vittorie ottenute in carriera in Formula 1 e, anche grazie a questa, sta contribuendo in maniera essenziale alla causa Red Bull nella lotta per la conquista del titolo iridato Costruttori contro la Ferrari.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1° posizione Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Da quando è entrato a far parte di Oracle Red Bull Racing, Checo ha svolto un lavoro fantastico", ha dichiarato Christian Horner, team principal della Red Bull. "Più volte ha dimostrato non solo di essere un magnifico giocatore di squadra, ma con l'aumentare del suo livello di confidenza è diventato una vera forza da tenere in considerazione nella parte superiore della griglia".

"Quest'anno ha fatto un altro passo avanti e il divario con il campione del mondo Max si è ridotto in modo significativo, come dimostra la sua splendida pole position a Jeddah all'inizio dell'anno e la sua meravigliosa vittoria a Monaco proprio lo scorso fine settimana".

"Per noi, tenere il suo ritmo, la sua abilità in gara e la sua esperienza non era una scelta obbligata e siamo lieti che Checo continuerà a correre per la squadra fino al 2024. Insieme a Max crediamo di avere un'accoppiata di piloti in grado di portarci ai più grandi premi della F1".

"Grazie per la fiducia che avete riposto in me e per avermi reso parte della famiglia per altri due anni! Vamoooos!", questo il breve ma significativo commento di Perez dopo l'annuncio del suo rinnovo con il team di Milton Keynes.