F1 | Red Bull: tutti fuori dal box, si spruzza l'anti-murble

Carica lettore audio

Guardate questa immagine: c’è il team Red Bull Racing quasi al completo ordinatamente seduto davanti al muretto dei box. Il ds, Jonathan Weathley, sembra il direttore d’orchestra prima dell’inizio di un concerto.

Questa, infatti, non è uno scatto celebrativo: la festa arriverà più tardi dopo la splendida doppietta di Max Verstappen e Sergio Perez nel GP del Bahrain, gara di apertura del mondiale 2023.

Basta guardare le tribune per capire che lo scatto di Giorgio Piola è stato fatto prima della corsa, circa una ventina di minuti prima dell’apertura della pit lane per l’avvio della procedura di partenza.

Sono tutti fuori dal box di Milton Keynes, mentre dentro c’era solo un addetto che spruzzava un liquido dall’odore, si dice nauseabondo, sulle ali e alcune parti della carrozzeria.

Di che si trattava? Di sostanze, speriamo non tossiche, utili a evitare che lo sporco della pista, in particolare i murble delle gomme Pirelli che si depositano fuori traiettoria possano, con polvere e detriti, formare un accumulo di materiali che, attaccandosi come dei chewing gum, rischiano di ridurre l’efficienza aerodinamica.

La Red Bull di Verstappen viene sollevata sul podio: RB19 è pulita grazie alle sostanze anti murble spruzzate prima del GP Photo by: Erik Junius

Le sostanze nanotecnologiche, invece, evitano l’adesione dei murble impedendo, per esempio, l’occlusione dei soffiaggi nei flap dell’ala anteriore o degli slot nel fondo. Basta guardare le foto della Red Bull al parco chiuso per capire che a Milton Keynes hanno trovato trattamenti chimici efficaci per mantenere “pulita” la RB19.