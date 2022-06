F1 | Red Bull: tolto un elemento della beam wing

Carica lettore audio

La Red Bull continua a stupire dal punto di vista tecnico: la squadra di Milton Keynes per la pista di Baku ha fatto una scelta importante.

La RB18, infatti, è scesa in pista nella prima sessione di prove libere del GP di Azerbaijan senza il secondo elemento del beam wing.

Il regolamento 2022 consente di avere l’ala inferiore divisa in due parti e in Red Bull sono stati gli unici a interpretare la norma non con due elementi sovrapposti, ma uno davanti a quell’altro: la novità di Baku è che è stato tolto un profilo, rinunciando all’idea di prolungare l’estrattore.

La scelta è finalizzata a mantenere la supremazia nelle alte velocità: la Ferrari con l’introduzione del nuovo pacchetto aerodinamico che si è visto nel GP di Spagna sembra aver limitato il distacco alla speed trap e la RB18 non vuole vedere intaccato il suo vantaggio sui lunghi rettilinei di Baku che caratterizzano in particolare il terzo settore di questo circuito cittadino così anomalo.