F1 | Red Bull: sostituito anche il cambio sulla RB19 di Verstappen

Non è affatto una sorpresa: la Red Bull ha dovuto sostituire la trasmissione sulla RB19 di Max Verstappen. Il cedimento del semiasse destro che ha obbligato il campione del mondo a fermarsi nella Q2 delle qualifiche ha sgranato il differenziale per cui la squadra di Milton Keynes ha chiesto alla FIA l’autorizzazione a sostituire il cambio sulla monoposto #1 nel regime di parco chiuso.

Il weekend della Red Bull si sta rivelando molto più tribolato del previsto dal momento che nel consuntivo della squadra leader del mondiale si computano tre trasmissioni nuove: due sono state sostituite sabato mattina prima delle FP3 (una per ciascuna macchina) e ora i meccanici sono dovuti intervenire sulla RB19 di Verstappen per permettergli di partire in 15esima posizione nella griglia del GP dell’Arabia Saudita.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La Red Bull è al lavoro perché c’è molto da fare nel retrotreno della macchina di Verstappen: oltre alla trasmissione, ci sono stati anche danni alla sospensione visto che c’è una cover in carbonio che carena il semiasse e i delegati tecnici della FIA hanno autorizzato la sostituzione dei bracci danneggiati e del sistema idraulico del cambio. Ovviamente la squadra di Milton Keynes ha chiesto di poter intervenire per sicurezza su entrambi i lati, evitando la sorpresa che aveva costretto Charles Leclerc a rinunciare alla partenza al palo nel GP di Monaco 2021.

Max, inoltre, dovrà andare in griglia con una macchina che è stata ricostruita senza che ci sia la possibilità di verificare se gli interventi siano stati eseguiti a regola d’arte: l’olandese potrà fare solo qualche giro passando dalla pitlane senza schierarsi, ma non ci sarà molto tempo per eventuali interventi.

La Red Bull è una squadra allenatissima e iper-professionale, per cui è lecito pensare che il bi-campione del mondo potrà prendere regolarmente il suo posto sullo schieramento per andare a caccia di un piazzamento importante.

Il cedimento del semiasse, pare causato da un forte contraccolpo su un cordolo, può essere un effetto negativo della sospensione posteriore della RB19 che ha destato grande attenzione per il disegno dei bracci superiori che sono molto inclinati per favorire l’effetto anti-squat, vale a dire evita che il retrotreno si accucci sul posteriore in fase di accelerazione.

Non è detto che esasperando certe soluzioni per avere un certo effetto aerodinamico, non si raccolgano poi delle reazioni negative dal punto di vista meccanico. Lo scopriremo in gara…