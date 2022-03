F1 | Red Bull sorride mentre Hamilton boccia la Mercedes

Carica lettore audio

"Da quello che vedo credo che se ci fosse una gara domani probabilmente la Ferrari potrebbe puntare ad una doppietta, o magari se la giocherebbe con la Red Bull". A parlare è Lewis Hamilton, e al netto di una performance da attore consumato, dal suo linguaggio del corpo si può dedurre che sta dicendo realmente ciò che pensa.

Nel box Mercedes non c’è l’aria dei giorni migliori, la W13 è indubbiamente un progetto ambizioso, ma al momento fa le bizze, e il potenziale che i tecnici hanno visto nelle simulazioni al momento è non si è ancora visto nel mondo reale.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"È davvero dura – ha proseguito Hamilton – sentiamo molto il vento, e il porpoising non accenna a calare, rispetto a Barcellona direi che è quasi peggiorato. Stiamo lavorando su tanti fronti, cercando di capire come mantenere il carico aerodinamico, ed anche se non siamo i soli ancora alle prese con questo problema, c’è chi è riuscito a migliorare la situazione. La pista qui è irregolare, scivolosa, c’è sabbia e nel pomeriggio anche molto polveroso, ed in questo scenario la nostra monoposto al momento non è facile da domare".

Hamilton non mette in dubbio la bontà del pacchetto aerodinamico che ha esordito ieri sulla W13, ma punta il dito sull’abbinamento della nuova veste con uno scenario difficile come quello del circuito di Sakhir, pista che mette alla frusta anche la gestione degli pneumatici e il raffreddamento della power unit.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ad un giorno dal termine dei test pre-campionato la situazione sembra invece migliorata nel box Red Bull, qui basta il sorriso di Max Verstappen a far capire che le cose si stanno indirizzando nella direzione corretta.

La RB18 è stata mandata in pista con diverse soluzioni di setup, e alla fine il bilanciamento è sembrato migliore rispetto a quanto visto ieri. Il responsabile degli ingegneri, Guillaume Rocquelin, ha confermato i passi avanti, sbilanciandosi per la prima volta da quando a Barcellona la vettura ha mosso i primi passi: “Abbiamo osato di più sul fronte del setup, e sono emersi dei riscontri positivi. A fine giornata siamo stati abbastanza veloci, e un po' ci ha sorpreso perché in quel momento non era quello il nostro obiettivo primario”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 con Helmut Marko Photo by: Motorsport Images

A otto ore (di prove) dall’inizio del mondiale, lo scenario di Red Bull e Mercedes sembra molto differente rispetto a quello lasciato lo scorso dicembre ad Abu Dhabi. Nel box di Verstappen non tutti però credono ad una Mercedes così in difficoltà come si può dedurre dalle parole di Hamilton, troppo fresco il ricordo di dodici mesi fa quando una Mercedes in grande difficoltà durante i test fu comunque in grado di far sua la corsa.

Hamilton, però, rimanda al mittente ogni accusa di pretattica. “Saremmo davvero molto bravi se fossimo in grado di girare con una guida così rozza solo per nascondere il nostro potenziale – ha replicato Lewis – credo che miglioreremo, sicuramente la prossima settimana avremo compreso meglio tanti aspetti, ma oggi la situazione è questa”.

E non è una situazione semplice, visto che anche Russell ha confermato le difficoltà di Hamilton.

Tra chi spera di ritrovare il sorriso domani c’è anche la McLaren. Dopo un’altra giornata difficile che ha imposto a Norris di guidare senza mettere alla frusta i freni, nella notte sono attesi degli aggiornamenti tecnici dalla sede di Woking nella speranza di risolvere i problemi di surriscaldamento. Al momento il team non è stato in grado di completare anche dei piccoli stint di gara sebbene sia stati aperti i cestelli anteriori, una mancanza che rischia di pesare molto in vista del primo weekend della stagione, appuntamento ormai dietro l’angolo.

Lando Norris, McLaren MCL36, fuori dalla sua auto dopo i problemi tecnici Photo by: Motorsport Images