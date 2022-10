F1 | Red Bull: sforato il budget cap per 1,8 milioni: tanto, poco? Come abbiamo anticipato ieri un comunicato della FIA che verrà emesso alle 16 italiane ne precederà un secondo della Red Bull per ufficializzare l'accordo dell'Accepted Breach Agreement. Il primo dato che è emerso è la cifra di sfondamento del limite dei costi vicina a 1,8 milioni di dollari, ma non è chiara l'entità della multa, mentre si parla di 1.050 ore di galleria del vento contro le 1.400 che spetterebbero a chi ha vinto il mondiale 2022.