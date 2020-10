Red Bull: scoperto il segreto del soffiaggio nella paratia!

La trovata della Red Bull è davvero geniale: gli aerodinamici di Milton Keynes hanno trovato il modo di potenziare l'effetto outwash dell'ala anteriore per ridurre l'effetto nocivo delle turbolenze che si generano con la rotazione della ruota anteriore.

Il fatto di dover lavorare da remoto non ci permette di avere le monoposto a vista per cui è più difficile cogliere tutte le novità tecniche che le squadre introducono sulle monoposto, ma Giorgio Piola aveva notato che sul marciapiede all'esterno della paratia laterale della RB16 era apparso uno strano rigonfiamento, sotto.

Red Bull Racing RB16, dettaglio della gobba sul marciapiede all'esterno della paratia laterale dell'ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

Di solito i meccanici sono molto attenti nel tenere nascoste della soluzioni che introducono concetti innovativi, ma al Nurburgring per spostare l'ala anteriore della RB16 l'hanno alzata, mostrando per la prima volta il soffiaggio che c'è come estensione della paratia laterale, sotto.

Red Bull RB16: ecco il soffiaggio sotto alla paratia laterale che sfoga in due fori nel bordo d'uscita Photo by: Giorgio Piola

Ieri, infatti, vi avevamo mostrato la feritoia che i tecnici di Adrian Newey hanno aperto nella prosecuzione della paratia laterale sotto al marciapiede esterno: l'aria viene risucchiata in quello slot vulvare per essere incanalata fino al bordo d'uscita della bandella verticale dove si possono osservare due fori nella parte superiore.

E' dalle due piccole aperture che si lamina il flusso per ripulire una zona molto perturbata della monoposto e che permette di migliorare l'efficienza aerodinamica.

La soluzione potrebbe accrescere leggermente anche il carico sul treno anteriore, pur senza peggiorare la resistenza all'avanzamento.

Siamo certi che questa idea applicata sulla Red Bull la vedremo fare scuola anche su altre Formula 1, aprendo un nuovo filone di ricerca molto interessante...