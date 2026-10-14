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F1 | Red Bull sceglie la continuità vincente: Laurent Mekies ha rinnovato fino al 2031

Il manager francese rimarrà team principal della Red Bull almeno per i prossimi 5 anni. Il rinnovo tra le parti è stato annunciato nel tardo pomeriggio di oggi, nel segno di una continuità che sta iniziando a dare i suoi frutti con le recenti vittorie in Malesia e a Singapore.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 14 ott 2026, 16:41

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Ashwith S Pai

Quando i risultati arrivano, scegliere la continuità è solo una conseguenza. Ed è ciò che è avvenuto oggi tra Red Bull Racing e Laurent Mekies. Il team di Milton Keynes e il manager francese hanno raggiunto e firmato l'accordo che li legherà per i prossimi 5 anni.

L'ex boss della Racing Bulls - che ha avuto anche ruoli importanti in Ferrari, Minardi, Toro Rosso e FIA - occupa il ruolo i team principal dal luglio 2025 e continuerà a farlo almeno sino al 2031. L'annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi tramite un comunicato stampa diramato da Red Bull e che fa seguito agli ultimi 2 fine settimana di grande successo da parte della squadra pluri campione del mondo.

"Oggi, durante un briefing della squadra a Milton Keynes, in seguito alle vittorie in Malesia e a Singapore, l'azionista di Red Bull Mark Mateschitz ha annunciato il prolungamento a lungo termine del contratto di Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, fino al 2031. L'accordo fa seguito ai recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isack Hadjar, oltre all'ingaggio di figure chiave in vista della stagione 2027, rafforzando ulteriormente le basi del progetto a lungo termine della squadra per continuare a ottenere successi", si legge nel comunicato ufficiale della squadra austro-britannica.

Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: "Sono incredibilmente orgoglioso di proseguire questo percorso con Oracle Red Bull Racing e desidero ringraziare Chalerm, Mark e Oliver, l'intera squadra e tutte le persone coinvolte per la fiducia che hanno riposto in questo progetto. Ciò che rende speciale questa squadra è il modo in cui tutti lavorano insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, e mi sento privilegiato a poter collaborare ogni giorno con un gruppo così talentuoso e motivato".

"Insieme, con i gruppi di lavoro di Pierre Waché e Ben Hodgkinson che svolgeranno un ruolo centrale nel plasmare il nostro futuro, disponiamo di basi solide per gli anni a venire e crediamo sinceramente che questo sia soltanto l'inizio. Guardando al futuro, continueremo a seguire i principi che ci contraddistinguono: libertà di pensiero, rapidità d'azione e audacia nelle decisioni".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Mekies è reduce da due grandi fine settimana, grazie ai successi di Max Verstappen al Gran Premio del Bahrain in Malesia e di Singapore. I risultati sono arrivati grazie a una crescita esponenziale dal punto di vista tecnico e aerodinamico delle RB22, tant'è che da metà estate a questa parte l'olandese è il pilota ad avere collezionato più punti nel Mondiale, anche qualcuno in più rispetto ad Andrea Kimi Antonelli, autentico dominatore del Mondiale 2026.

Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz, azionisti di Red Bull, hanno dichiarato: "La forza di Red Bull è sempre derivata dalle persone che ne fanno parte e dalla capacità di creare un ambiente in cui individui di talento possano raggiungere insieme risultati straordinari. Laurent ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare la squadra attraverso un'importante fase di transizione, preservando al contempo lo spirito competitivo e i principi Red Bull che ci contraddistinguono. Questo prolungamento contrattuale riflette la fiducia che riponiamo nella sua leadership e la nostra convinzione condivisa nella visione a lungo termine della squadra. Siamo ambiziosi riguardo a ciò che ci attende e siamo determinati a consolidare insieme questo slancio".

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments di Red Bull, ha dichiarato: "Laurent ha dimostrato doti di leadership eccezionali dal suo ritorno nella famiglia Red Bull. Unisce competenze tecniche, pensiero strategico e una profonda comprensione dei fattori che determinano il successo della nostra squadra. Altrettanto importante è il fatto che incarni i valori e la mentalità che definiscono il modo di essere di Red Bull: coraggio, lavoro di squadra, determinazione e un desiderio inesauribile di competere ai massimi livelli. La continuità nella leadership è un elemento fondamentale per garantire successi duraturi e siamo lieti che Laurent continui a guidare la squadra nel prossimo capitolo del nostro percorso".

Sotto la guida di Mekies, la Red Buyll ha compiuto una straordinaria rimonta nella seconda metà della stagione 2025, arrivando infine a mancare il titolo mondiale Piloti per soli due punti.

Nel 2026, Oracle Red Bull Racing ha inaugurato una nuova era, partecipando per la prima volta al campionato con una propria power unit. La svolta è arrivata in Malesia, con la prima vittoria stagionale della squadra, seguita da un fine settimana dominante a Singapore, dove Oracle Red Bull Racing si è imposta sia nella Sprint sia nel Gran Premio.

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