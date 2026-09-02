F1 | Red Bull sceglie l'esperienza: nel 2027 arriva Tom McCullough per sostituire Lambiase

La Red Bull continua a lavorare in ottica futura. Dopo aver strappato Gwen Lagrue alla Mercedes per guidare il programma junior e rafforzare la ricerca di giovani talenti, la scuderia di Milton Keynes ha già individuato anche la figura che raccoglierà l’eredità di Gianpiero Lambiase: sarà Tom McCullough, in uscita dalla Aston Martin.

Per anni Lambiase è stato un punto di riferimento all’interno della Red Bull e, nelle ultime stagioni, ha ricoperto un doppio ruolo: ingegnere di pista di Max Verstappen e responsabile delle operazioni a bordo pista, guidando il gruppo degli ingegneri durante i weekend di gara. Lambiase lascerà però il team entro il 2028 per unirsi alla McLaren, dove assumerà la carica di “chief racing officer”.

In sostanza, Lambiase risponderà direttamente al team principal Andrea Stella, diventando il principale punto di contatto tra il manager italiano e il resto della squadra. La sua partenza lascia però un vuoto da colmare. Nel ruolo di ingegnere di pista sarà sostituito da Tom Hart, che ha deciso di rinunciare al passaggio in Williams dove avrebbe ricoperto la stessa posizione per Alex Albon. A prendere invece il posto di Lambiase come responsabile delle operazioni a bordo pista sarà proprio McCullough.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Tom nel team all'inizio del 2027 e non vediamo l'ora di beneficiare della grande esperienza e competenza che porterà nel ruolo”, ha dichiarato la squadra in un comunicato.

McCullough è stato a lungo una figura chiave della Aston Martin, dopo le parentesi Force India e Racing Point. Ha ricoperto il ruolo di chief race engineer per quattro stagioni prima di diventare performance director, incarico mantenuto fino alla fine del 2024.

All’inizio del 2025, nell’ambito di una ristrutturazione interna, le sue mansioni sono state assorbite dall’ex team principal Mike Krack. McCullough è stato quindi spostato su progetti extra-F1 all’interno della Aston Martin Performance Technologies, con un ruolo dirigenziale che ora si appresta a lasciare. Cinquantenne, con una carriera iniziata presso il costruttore di telai Reynard, ha lavorato in passato anche per Sauber e Williams.