Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Red Bull: ritrovata la velocità massima dopo un passo indietro In Austria la RB18 ha patito un eccessivo consumo delle gomme: il direttore tecnico Pierre Waché ha bocciato al Paul Ricard il fondo in stile Ferrari, preferendo fare un passo indietro per soddisfare le richieste di Verstappen che non gradisce una macchina sottosterzante. Deliberato un solo convogliatore di flusso all'esterno delle bocche dei canali Venturi e la monoposto di Milton Keynes torna a essere la più veloce in rettilineo con una configurazione aerodinamica più scarica della rossa.