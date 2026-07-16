F1 | Red Bull rinuncia alla Macarena: a Spa si rivede un'ala posteriore classica e più sicura

La Red Bull torna indietro e rinuncia all’ala posteriore reversibile. La squadra di Milton Keynes, dopo due gravi incidenti occorsi a Max Verstappen per la mancata chiusura dei flap mobili, ha scelto di tornare ad un’ala mobile più tradizionale. Sulla RB22 che è in preparazione nel box di Spa-Francorchamps è sparita la versione Macarena studiata dagli aerodinamici di Pierre Waché.

Anche la FIA ha fatto sentire la sua voce perché le brutte uscite di pista del quattro volte campione del mondo nelle qualifiche del GP d’Austria al Red Bull Ring e nel giro 47 del GP di Gran Bretagna a Silverstone sono state causate da due differenti problemi nella chiusura degli elementi mobili. L’olandese è stato fortunato a non sbattere violentemente contro le barriere perché gli incidenti sono successi in due curve ad alta velocità dotate, per fortuna, di adeguate vie di fuga.

Laurent Mekies, team principalmRed Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ciò non toglie che sia scattato un giusto allarme sicurezza che ha portato i commissari tecnici della Federazione Internazionale ad approfondire l’accaduto con un’indagine che si attiva sempre dopo crash seri, anche se i piloti sono usciti incolumi dagli incidenti.

Dunque, è la Red Bull che è stata obbligata a fare un passo indietro, visto che l’altra squadra che adotta l’ala posteriore reverse non ha mai mostrato alcun problema di affidabilità né di sicurezza.

Nel paddock si era sparsa la voce che anche la Ferrari potesse patire delle conseguenze dalle uscite di strada patite da Max, ma a quanto ci risulta non è così: la Macarena della Scuderia non è sotto investigazione come la è stata la versione Red Bull, tanto più che i due team hanno sviluppato concetti simili con progetti molto diversi per quanto riguarda il funzionamento e l’attivazione.

Sulla RB22, quindi, possiamo vedere un’ala posteriore che rinuncia al concetto della reversibilità: sicuramente un passo indietro per quanto concerne l’efficienza aerodinamica, ma certamente un passo avanti per quanto riguarda la sicurezza.

Verstappen a Silverstone aveva pesantemente criticato l’accaduto alla curva Stowe: il team diretto da Laurent Mekies non può concedersi altri problemi, anche perché il quattro volte campione del mondo è di nuovo in una fase critica del suo rapporto con la Red Bull e starebbe chiedendo precise garanzie per il futuro. Secondo l’olandese la squadra non è adeguata alle aspettative di un top team e chiederebbe un rinforzo dei ruoli dopo le troppe uscite degli ultimi due anni.



