F1 | Red Bull Ring: Verstappen vince la 10° Sprint Race sulle McLaren

Max Verstappen ha subito l'attacco di Lando Norris alla curva 3 del giro 4 per il clipping del suo motore Honda. L'olandese non ha chiuso la porta alla McLaren, ma Lando, al comando, non è stato abile nel chiudere la porta all'olandese verso la curva 4 e il "cecchino" lo ha trafitto inesorabilmente, trascinandosi dietro Oscar Piastri che ha preso la palla al balzo per infilare il compagno di squadra.

Il leader del mondiale poi ha controllato le due vetture papaya prima di allungare giro dopo giro sugli inseguitori fino a concedersi un vantaggio sull'australiano di 4"6. Max celebra la quinta vittoria consecutiva nella garetta e porta a dieci i successi del sabato. Il passo della Red Bull è stato decisamente superiore a quello della McLaren, riportando la RB20 al vertice tecnico della F1, anche se è difficile dividere i meriti fra il sommo pilota e la macchina che è impressionante nelle ultime curve.

Lo sconfitto è Lando Norris come in Spagna: l'inglese dalla prima fila ha portato l'attacco a Verstappen, ma poi non ha saputo gestire il comando commettendo un errore di valutazione che non ha esitato un attimo a rimettere il muso della Red Bull davanti. Una volta aperta la porta ne ha approfittato anche Oscar Piastri per infilare Lando e, nonostante i tentativi di riprendersi la posizione con il DRS è stato costretto ad arrendersi all'australiano.

La McLaren, sempre velocissima, non ha saputo gestire le gomme e inesorabilmente è stata staccata dal "mostro" Verstappen. Norris paga 71 punti mondiali su Max, mentre sperava di accorciare il gap dall'olandese. Il britannico non riesce a capitalizzare il potenziale della MCL38 e Andrea Stella, consapevole di questa situazione, non ha giustamente dato alcun ordine di invertire le posizioni fra i due piloti.

Resta giù dal podio George Russell con la Mercedes: la freccia nero-argento non aveva il passo per inserisri nella lotta per il vertice e l'inglese si è limitato a riprendere il quarto posto dopo aver subito la migliore partenza di Carlos Sainz con la Ferrari. George ha passato la rossa al giro 7 sfruttando una difficoltà dello spagnolo con i freni che sono andati in surriscaldamento.

Carlos, una volta perso il DRS di Russell, ha dovuto difendersi dal ritorno di Lewis Hamilton, ma il madrileno è stato bravo a contenere il sette volte campione del mondo. La Ferrari ha avuto un avvio di gara bruciante: se Sainz ha guadagnato una posizione al via, Charles Leclerc ne ha prese tre dando la sensazione che fosse una giornata diversa per la rossa. Ma dopo qualche giro anche il monegasco ha dovuto cominciare a guidare facendo lift and coast in fondo ai rettilinei per controllare le temperature dei freni, non potendo tirare le staccate come avrebbe potuto.

Alla resa dei conti la Scuderia resta inesorabilmente quarta forza, deludendo le aspettative dei tifosi del Cavallino. La squadra deve pensare di cambiare l'approccio verso le qualifiche del GP, visto che viene riaperto il parco chiuso. Alla rossa non basta il saltellamento per rendere difficile la vita ai piloti, ci si mettono anche i freni.

Sergio Perez è ottavo con la seconda RB20: un punticino iridato non può rendere positiva una garetta scialba del messicano. Positiva, invece, la prestazione di Kevin Magnussen nono con la Haas davanti a Lance Stroll con l'Aston Martin e le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Il canadese con la "verdona" sta facendo il possibile, mentre sembra essere entrato in un momento nero Fernando Alonso, demotivato da qualche gara.