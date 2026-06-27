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Prove Libere
Formula 1 Austria

F1 | Red Bull Ring, Libere 3: Russell comanda la doppietta Mercedes davanti a Hamilton

Sfruttando l'ultimo tentativo, l'inglese si è portato al comando del terzo turno di libere in Austria battendo per 38 millesimi il compagno di squadra Antonelli. Dopo le difficoltà di ieri, la Ferrari trova più potenza e si riaffaccia tra le prime posizioni con il 3° posto di Hamilton davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Sesto Verstappen.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Eric Le Galliot

Tre sessioni su tre. Prosegue la cavalcata della Mercedes in un fine settimana in cui ha chiuso al comando anche l’ultimo turno di prove libere, dopo aver siglato i migliori tempi nelle due sessioni del venerdì. Se ieri era stato Andrea Kimi Antonelli a dettare il ritmo, questa volta è toccato al compagno di squadra George Russell firmare il miglior crono, completando un tentativo in più nel finale.

Il britannico ha chiuso l’ultimo turno fermando il cronometro sull’1:07.096, precedendo di soli 38 millesimi l’italiano. Nel complesso, la Mercedes ha mostrato non solo un’ottima velocità sui rettilinei, la miglior arma del weekend, ma anche una buona efficienza in percorrenza, soprattutto nell’ultimo settore. È la parte del tracciato composta da tre curve a media‑alta velocità e da un breve allungo verso curva 9, il punto più delicato del circuito perché richiede molto carico aerodinamico e un bilanciamento che trasmetta fiducia al pilota. Proprio lì la W17 ha fatto segnare i due migliori intertempi.

Alle spalle delle due Mercedes ha chiuso una Ferrari ritrovata dopo un venerdì complicato. È vero che la squadra non aveva ancora mostrato tutto il proprio potenziale, soprattutto in termini di velocità in allungo, ma allo stesso tempo erano emerse difficoltà anche in curva, con un bilanciamento lontano dall’ideale. In fabbrica, insieme ai tecnici, Antonio Giovinazzi ha lavorato fino alle 2:30 del mattino per tentare di ribaltare il setup della Rossa e trovare un miglior bilanciamento, limitando lo scivolamento e ridando grip. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Eric Le Galliot

Rispetto al venerdì, il gap sui rettilinei resta, soprattutto prima di curva 4, dove manca ancora circa 8 km/h di velocità di punta. Nel complesso, però, il divario si è ridotto in modo sensibile, in particolare nella prima parte del terzo settore, dove ieri la Power Unit della SF‑26 tendeva a tagliare piuttosto presto. Alcuni limiti rimangono, per esempio nel tratto finale: in uscita da curva 10 la Mercedes sembra riuscire a mantenere l’ibrido attivo più a lungo rispetto al Cavallino, guadagnando qualcosa nell’allungo verso il traguardo.

Quarto tempo per la McLaren, che come ieri resta staccata di circa due decimi dalla Mercedes sia con Oscar Piastri sia con Lando Norris. L’australiano appare decisamente più in forma rispetto a due settimane fa in Spagna, quando soprattutto in gara aveva faticato enormemente a gestire le gomme sin dai primi giri.

Proprio su questo fronte, nelle prime due libere Piastri ha svolto un lavoro mirato per capire cosa non avesse funzionato a Barcellona. Una situazione curiosa, anche perché Norris è sempre stato un pilota veloce in Austria e cercherà certamente di ribaltare i valori in qualifica.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Eric Le Galliot

Sesto tempo per Max Verstappen con la Red Bull aggiornata, con un distacco che resta sotto i tre decimi, complice anche la brevità del tracciato. La RB22 perde esattamente dove ci si potrebbe attendere, ossia nella percorrenza di curva, soprattutto nel terzo settore, dove serve quel carico aerodinamico che alla Red Bull continua a mancare. Dal pacchetto introdotto in Austria gli ingegneri non si aspettavano di ribaltare la situazione, ma piuttosto di avvicinarsi alla vetta.

Settimo tempo per Charles Leclerc, che non è riuscito a sfruttare al meglio il suo ultimo tentativo. Il ferrarista precede l’altra Red Bull di Isack Hadjar, che come ieri ha lamentato diversi problemi nella percorrenza di curva 3, e le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che completano la top 10.

FP3

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'07.096

   S 232.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1'07.134

 0.038 S 231.977
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1'07.211

 0.077 S 231.712
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1'07.344

 0.133 S 231.254
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1'07.360

 0.016 S 231.199
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1'07.369

 0.009 S 231.168
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1'07.452

 0.083 S 230.884
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1'07.912

 0.460 S 229.320
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 21

+0.935

1'08.031

 0.119 S 228.919
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.013

1'08.109

 0.078 S 228.657
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.097

1'08.193

 0.084 S 228.375
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.207

1'08.303

 0.110 S 228.007
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.215

1'08.311

 0.008 S 227.980
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+1.298

1'08.394

 0.083 S 227.704
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 19

+1.433

1'08.529

 0.135 S 227.255
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+1.611

1'08.707

 0.178 S 226.666
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.747

1'08.843

 0.136 S 226.219
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.896

1'08.992

 0.149 S 225.730
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 29

+2.436

1'09.532

 0.540 S 223.977
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+2.644

1'09.740

 0.208 S 223.309
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.325

1'10.421

 0.681 S 221.149
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+3.471

1'10.567

 0.146 S 220.692
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