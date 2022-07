F1 | Red Bull Ring, Libere 2: due Ferrari davanti, poi c'è Max

Carica lettore audio

Due Ferrari davanti a tutti separate da 50 millesimi, Max Verstappen terzo a 168 millesimi ma il tempo lo ha ottenuto con le medie, mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz lo hanno centrato con le rosse. Questo è il risultato della seconda sessione di prove libere del GP d'Austria, ma i tempi non contano più di tanto, perché hanno valore molto di più i longu run. E il responso che emerge alla fine dell'ora al Red Bull Ring è che Red Bull e Ferrari più o meno si equivalgono con un leggero vantaggio a favore del campione del mondo.

I due top team hanno svolto lavori finalizzati a valutare le gomme e il loro degrado sia per la Sprint Race che per il GP. La sensazione è che per la garetta si potranno usare le rosse visto che i tecnici Pirelli non hanno riscontrato graining, mentre il pneumatico per la gara dovrebbe essere la gialla.

In evidenza le due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon, quarta e quinta, davanti alla Red Bull di Sergio Perez che non ha brillato con la seconda RB18 staccata di mezzo secondo dalla vetta.

La Mercedes ha dovuto saltare i primi dieci minuti del turno con George Russell, mentre Lewis Hamilton è stato costretto a rinunciare a buona parte della sessione entrando in pista quando mancavano 14 minuti alla bandiera a scacchi. I meccanici della Stella sono stati obbligati a riparare le due W13 sbattute ieri in Q3. Sulla freccia d'argento di Lewis hanno cambiato telaio e cambio, mentre a George solo la trasmissione. La squadra di Brackley aveva solo un fondo di riserva che è stato montato a Russell, mentre sulla vettura #44 è stato ricomposto un secondo esemplare mettendo insieme pezzi di quelli danneggiati.

Russell è settimo sul passo, ma ha dovuto lavorare sull'assetto accusando più sottosterzo di ieri, mentre Lewis ha raccolto meno informazioni ma ha portato a casa la nona prestazione. Fra le due frecce d'argento c'è l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas che con il motore 4 che farà scattare il finlandese ultimo domani, cercherà di entrare in zona punti oggi potendo andare all'attacco con la C42.

Chiude la top 10 Lando Norris con la McLaren che sembra aver superato i guai di motore. Nel passo gara sembrano migliorate le Aston Martin 11esima con Lance Stroll e 13esima con Sebastian Vettel, mentre sono parse più in ombra le Haas di Mick Schumacher e Kevin Magnussen, pare per problemi più sgonfi del solito.