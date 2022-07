F1 | Red Bull Ring, Libere 1: Verstappen precede Leclerc e Russell

Carica lettore audio

Max Verstappen si spara un tentativo da qualifica e porta la Red Bull a 1'06"302 con la gomma soft, prima di dedicarsi a una breve simulazione di gara finalizzata alla Sprint Race di domani. Il campione del mondo ha voluto dare una dimostrazione di forza nel primo e ultimo turno di prove libere del GP d'Austria che precede le qualifiche in programma pomeriggio.

La Red Bull sente la responsabilità di fare bella figura nella pista di casa, tanto più che Verstappen ha già trovato la sua tribuna arancione tutta piena, pronta ad acclamarlo. L'olandese non ha voluto deludere le aspettative, mentre il compagno di squadra Sergio Perez non è andato oltre il quarto posto: il messicano, che ha svolto un lavoro diverso, ha faticato ad arrivare a mezzo secondo dal leader del mondiale.

Charles Leclerc con la Ferrari è secondo staccato di due decimi dalla RB18 con il tempo di 1'06"557 ottenuto con le rosse. Il monegasco è parso a suo agio con la F1-75 che fa un po' di fatica nel settore centrale del corto tracciato di Spielberg. Non ha trovato il giro secco pulito Carlos Sainz: il vincitore di Silverstone ha chiuso settimo (a mezzo secondo da Charles) e ha chiesto modifiche di assetto tanto davanti che dietro, segno che non si è trovato con la rossa che è stata deliberata dal lavoro al simulatore.

E allora è terzo George Russell in buona forma con la Mercedes: l'inglese si è arrampicato a un decimo e mezzo dalla Ferrari, riuscendo a spiccare la prestazione con le soft al secondo giro lanciato, segno che a Spielberg le frecce d'argento non sembrano soffrire il solito saltellamento, potendo preservare le gomme.

La sorpresa del turno è certo Kevin Magnussen sesto con la Haas davanti alla Ferrari di Sainz. Il danese è a 53 millesimi dalla Mercedes di Lewis Hamiltom, ma il sette volte campione del mondo ha lavorato più per la gara che per il giro secco, lasciato a Russell.

Fernando Alonso è ottavo, ma lo spagnolo non ha montato le gomme a mescola più morbida: l'asturiano è stato l'unico insieme a Esteban Ocon a dedicarsi solo a un treno di medie, trovando un passo competitivo con le gialle che potrebbe essere il pneumatico della garetta. Fernando, a parità di condizioni, ha lasciato Ocon al 12esimo posto con un distacco di quasi quattro decimi. L'Alpine sembra adattarsi molto bene alle caratteristiche del tracciato austriaco.

La buona giornata della Haas è completata dalla nona piazza di Mick Schumacher che sembra essersi sbloccato a Silverstone: il tedesco ha chiuso la top 10 davanti a Yuki Tsunoda con la migliore AlphaTauri, visto che Pierre Gasly ha lavorato per la gara e non le qualifiche e si è accontentato di un anomalo 16esimo posto.

Le due Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel sono 11esima e 13esima: la novità è il canadaese davanti al tedesco con la AMR22 rivista e corretta.

Valtteri Bottas ha smarcato il motore Ferrari 066/7 numero quattro e andrà, quindi, in penalità partendo in fondo alla griglia di domenica e non allo schieramento della Sprin Race, ragione per cui ha provato un giro lanciato senza troppo successo, mentre Guanyu Zhou è tornato a guidare dopo il terribile incidente di domenica a Silverstone: il cinese ha verificato che la sua Alfa Romeo fosse ricostruita a dovere e ha ripreso confidenza con una F1 dopo il pauroso capottamento inglese.

Alexander Albon ha dato la misura del valore della nuova Williams, salvata nel crash in Gran Bretagna: l'anglo-thailandese è 15esimo, ma il dato che più convince il team di Grove è il distacco di sei decimi rifilato a Nicholas Latifi in pista con la FW44 vecchia.

Male le McLaren: Daniel Ricciardo non ha potuto girare con regolarità perché il suo flap mobile cominciava a sfarfallare quando veniva aperto dal DRS.

Due le soste determinate da bandiera rossa: dopo venti minuti il turno è stato fermato dal problema che ha bloccato la McLaren di Lando Norris che ha parcheggiato dopo aver visto apparire del fumo nell'abitacolo.

Venti minuti più tardi Valtteri Bottas ha strappato un pezzo di gomma che gli organizzatori avevano posto fra il cordolo e la zona verde più all'esterno. I commissari di percorso, allora, hanno provveduto a strappare la striscia gommosa per tutta la lunghezza del cordolo.