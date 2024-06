F1 | Red Bull Ring, Libere 1: Verstappen davanti a Piastri e Leclerc

Max Verstappen non perde un colpo: non tanto perché ha chiuso la prima sessione di prove del GP d'Austria al comando con la Red Bull, quanto per il fatto che l'olandese ha patito una panne elettrica poco dopo metà turno. Max ha percorso il rettilineo d'arrivo in salita e ha spento il motore tenendo la RB20 in folle. La direzione gara ha esposto la bandiera rossa, bloccando le libere, mentre Verstappen ha proceduto in retro sul dritto cercando l'apertura nel muretto box. La vettura di Milton Keynes, così, è stato spinta nel box dai commissari. E' bastato un reset elettrico a motore spento e il tre volte campione del mondo ha potuto ripartire all'accendersi del semaforo verde.

Il pilota arancione con la gomme soft è arrivato a 1'05"685, un tempo che è due decimi migliore dello scorso anno. Verstappen si è trovato a suo agio nel giro secco con un motore Honda molto sgonfio, mentre in precedenza ha sofferto con le medie, procedendo a continui cambiamenti di assetto, segno che la Red Bull conferma le sue difficoltà di trovare un setup nei weekend con la gara Sprint.

Dietro al leader del mondiale è spuntato Oscar Piastri con la McLaren dotata della flow viz perché l'australiano è sceso in pista con la MCL38 dotata della nuova ala anteriore e con le cover delle sospensioni anteriori ridisegnate. Piastri, dopo un opaco GP di Spagna, si ripropone con un 1'05"961 a 276 millesimi da Max. Il compagno di squadra Norris è solo 13esimo perché con le soft, dopo essere risultato il più rapido nel T1, è finito largo nella sabbia dovendo abortire il giro: l'inglese ha girato con la monoposto papaya in versione standard. La squadra di Woking ha il coraggio di portare delle novità anche quando c'è solo unturno di libere. Coraggiosi!

Poi ci sono le Ferrari con Charles Leclerc terzo a 370 millesimi da Verstappen e Sainz segue a meno di un decimo. Al quinto posto troviamo Lewis Hamilton con la Mercedes: il sette volte campione del mondo ha impressionato perché con la W15 si è dedicato a un lavoro dedicato alle hard. Lewis ha chiuso 39 giri con un treno e ha completato un long run di 22 giri con un passo impressionante. Hamilton ha puntato a preparare la gara, dando la sensazione di credere molto nella vettura argento-nera al punto da rinunciare alla simulazione della qualifica.

George Russell le rosse le ha montato, ma ha abortito la sua tornata per il traffico e si è accontentato dell'ottava prestazione che non è significativa: fra le due Mercedes si sono infilati Esteban Ocon con lAlpine e Lance Stroll con l'Aston Martin.

Yuki Tsunoda dopo essersi lamentato di un problema al servosterzo ha messo la Racing Bulls al nono posto davanti all'altra "verdona" di Fernando Alonso.

Fuori dai 10 c'è Pierre Gasly che ha appena rinnovato con l'Alpine: il francese si è messo dietro Sergio Perez anche lui alle prese con problemi di traffico. Il messicano sta soffrendo alla ricerca della migliore messa a punto: come in Spagna ha fatto molti cambiamenti di assetto, senza cavare un ragno dal buco.

Le due Sauber di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas sono divise da 39 millesimi e si accontentano della 14esima e 15esima posizione davanti a Daniel Ricciardo in crisi con la Racing Bull: l'australiano paga quattro decimi dal compagno giapponese e sente alitare sul collo Liam Lawson.

Nico Hulkenberg è 17esimo, con Alexander Albon che si è infilato fra le due Haas, visto che Kevin Magnessun lo segue da vicino. Il danese lascia Logan Sargeant all'ultimo posto con la solita FW46 condannata a chiudere il gruppo.