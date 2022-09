F1 | Red Bull: retrovisori larghi, sensori piccoli e due ali diverse

Carica lettore audio

Alla Red Bull non si accontentano di aver ripreso la supremazia tecnica con la RB18 che a Spa-Francorchamps ha letteralmente surclassato tutta la concorrenza. Nel team di Milton Keynes sono impegnatissimi a raccogliere dati e informazioni che saranno utili per il prossimo anno.

La squadra di Milton Keynes si è messa a disposizione della Federazione Internazionale per sperimentare degli specchietti retrovisori più grandi, rispondendo a una richiesta dei commissari tecnici di Nikolas Tombazis finalizzata alla stagione 2023.

La Red Bull ripete un test che aveva già effettuato in Ungheria: la particolarità è che Sergio Perez ha montato il retrovisore più grande sul lato destro, mentre Max Verstappen questa scelta l’ha fatta sul lato opposto a sinistra.

A Zandvoort saranno diverse le squadre che aderiranno alle prove volute dalla FIA. C’è chi auspica che si arrivi a sostituire gli specchietti con delle micro camere, anche se a regolamento è ancora riportato l’ingombro del retrovisore.

La Red Bull RB18 di Verstappen è tutta strumentata con soluzioni miniaturizzate Photo by: Giorgio Piola

La squadra campione del mondo ha anche strumentato la RB18 di Verstappen, ma a differenza di altri team che monteranno dei vistosi e pesanti rastrelli, ha deciso di montare una serie di sensori in alcuni punti nevralgici della monoposto.

Si osserva un’estensione dalla camera car ai lati del cofano motore con tre piccoli sensori, ma ce ne sono anche ai margini dell’airbox e sopra al telaio dove il braccio superiore della sospensione anteriore si insinua nella scocca. Colpisce, quindi, la capacità di miniaturizzare il sistema per la raccolta dei dati con strumenti sempre più piccoli che costano meno in termini di peso e di resistenza aerodinamica.

La squadra di Milton Keynes si è presentata a Zandvoort con due configurazione di ala posteriore diverse che saranno provate nel primo turno di prove libere: Max Verstappen utilizzerà una versione da medio carico, mentre Sergio Perez avrà un profilo principale a cucchiaio più pronunciato da alto carico aerodinamico.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, dettaglio dell'ala posteriore da alto carico Photo by: Giorgio Piola Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, dettaglio dell'ala posteriore da medio carico Photo by: Giorgio Piola

L'aspetto che caratterizza entrambe le soluzioni è che il supporto laterale del flap mobile non ha più la forma squadrata come in precedenza, ma ha adottato la versione più tondeggiante che permette una maggiore efficienza anche a DRS aperto: si tratta di una scelta dettata dalla possibilità di provare l'apertura dell'ala mobile già sul banking.

Red Bull RB18: la differenza fra i fondi di Perez e Verstappen. Il messicano adotta quello in stile Ferrari Photo by: Giorgio Piola

La Red Bull mantiene anche i due fondi diversi davanti alle ruote posteriori: il messicano continua a usare quello in stile Ferrari, non tanto perché piaccia dipiù a Checo, quanto perché gli aerodinamici vogliono capire come mai questa soluzione dia risultati meno risultati di quanto vedano in galleria del vento.