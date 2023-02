F1 | Red Bull RB19: l'ultima arrivata mette subito paura

Carica lettore audio

Ecco la Red Bull RB19: si è mostrata pochi minuti prima dell’apertura ufficiale della stagione 2023 di Formula 1 con l’avvio dei test in Bahrain. È l’ultima arrivata ed è la monoposto più attesa: la creatura di Adrian Newey è il punto di riferimento del Circus e dopo due titoli mondiali conquistati da Max Verstappen è scrutata con grande curiosità da tutto il paddock che è stato tenuto lontano dal punto dove la FOM ha deciso di schierare le nuove macchina, per lasciare il gioco delle riprese solo a due fotografi accreditati e alle telecamere della tv.

Il fondo della Red Bull Racing RB19 Photo by: Adam Cooper

La RB19 è la monoposto che deve dimostrare di poter vincere ancora sebbene la squadra di Milton Keynes abbia dovuto pagare una multa di 7 milioni di dollari per non aver rispettato il budget cap e, soprattutto, vedrà limitato il lavoro di sviluppo in galleria del vento a 605 ore contro le 720 di Ferrari e 768 di Mercedes.

L’arma di Newey non ha mostrato un aspetto rivoluzionato rispetto alla RB18 che era stata mostrata a New York a inizio mese per il lancio della collaborazione con la Ford a partire dal 2026, quando entreranno in azione le nuove power unit, ma è una forte evoluzione che rivela in ogni dettaglio il quasi maniacale lavoro di sviluppo che è stato fatto su tutti gli aspetti della vettura.

Red Bull Racing RB19 Photo by: Adam Cooper

Il primo dato che balza all’attenzione è che la RB19 ha mantenuto chiara la sua filosofia aerodinamica (molto copiata): Pierre Waché, il direttore tecnico, insiste con le pance a scivolo senza essersi fatto incuriosire dallo scavo in stile Ferrari che altri hanno cercato di mixare su una pancia Red Bull.

Il fondo della Red Bull Racing RB19 Photo by: Adam Cooper

I tre grandi, quindi, sono rimasti fedeli ai loro principi e si sono mantenuti lontani dalle contaminazioni di pensiero: i test che sono appena cominciati dovranno darci le prime risposte su chi ha dettato la linea giusta…

Vi rimandiamo a una descrizione dettagliata della vettura a più tardi, perché siamo certi sarà una F1 che nasconderà concetti interessanti da analizzare…