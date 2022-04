F1 | Red Bull RB18: una nuova paratia dell'ala anteriore

Carica lettore audio

La Red Bull sta lavorando sodo nel tentativo di ridurre il peso della RB18: già a Jeddah il team di Milton Keynes aveva sverniciato delle parti della carrozzeria e delle appendici alari per togliere qualche grammo di vernice, in attesa che a Imola faccia il suo debutto un pacchetto di novità grazie alle quali la vettura di Adrian Newey dovrebbe avvicinarsi al limite dei 798 kg previsti dalla FIA come valore minimo.

La nuova paratia dell'ala più svergolata della Red Bull RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sulla monoposto di Sergio Perez in mattinata è comparsa una nuova ala anteriore che poi è stata adottata anche da Max Verstappen: gli interventi non hanno guardato tanto i flap, quanto la paratia laterale che ora è di forma più trapezoidale e leggermente camberata verso l'esterno. Inoltre adotta il flap esterno che non è più arcuato, ma mostra una forma ad esse che si era già osservata su altre vetture.

Il pilota messicano nella prima sessione di libere del GP d'Australia ha causato anche l'interruzione del turno per qualche minuto a causa della pedita della brake duct posteriore sinistra che è volata via dalla RB18 finendo sulla pista in traiettoria.