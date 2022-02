F1 | Red Bull RB18: questa bufala quanto somiglia alla show car!

Carica lettore audio

Ecco la prima immagine della Red Bull RB18, la seconda F1 ad essere mostrata dopo la Haas VF-22: la monoposto di Milton Keynes nella nuova livrea che valorizza il nuovo title sponsor Oracle, non mostra molto del progetto di Adrian Newey, visto che l’effettiva veste aerodinamica si scoprirà solo in pista in occasione dei test pre-season di Barcellona e, soprattutto, del Bahrain.

La monoposto presentata oggi non ha niente a che vedere con la monoposto che Max utilizzerà nella stagione 2022, perché non è altro che una show car aggiornata: sulle pance molto lunghe si osserva la scritta del nuovo title sponsor Oracle, mentre il logo Honda ha lasciato il posto a quello HRC.

Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Inutile voler azzardare la descrizione di una macchina che se fosse vera testimonierebbe che la vena creativa di Adrian Newey si è prosciugata, ma siccome abbiamo grande stima del progettista inglese, prendiamo buono questo show, non considerandolo la presentazione della RB18, ma solo l'ufficializzazione di una livrea e di un munifico sponsor.

La F1 potrebbe risparmiarsi questi spettacoli nel rispetto dei suoi appassionati: un conto è mostrare una macchina e un conto è fare un po' di "cinema" per soddisfare gli sponsor, perché la monoposto, la vera RB18 non è ancora pronta per essere mostrata.

La Mercedes ha subito ironizzato con un tweet che dice tutto...