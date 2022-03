F1 | Red Bull RB18: a cosa serve la feritoia sopra al tea-tray?

Carica lettore audio

Nei test di Barcellona si è osservato che molte squadre hanno provveduto a usare dei ventilatori alla chiglia del telaio sopra il tea-tray. Il regolamento tecnico di F1 2022 concede ai progettisti di aprire una presa d’aria per consentire il raffreddamento delle centraline o del pilota.

È evidente che se vengono utilizzati dei sistemi di ventilazione non erano stati disposti per rinfrescare il pilota (a Montmelò c’erano al più 18 gradi nella temperatura dell’aria), ma per non far surriscaldare le molteplici centraline che corredano l’impianto della macchina.

I tecnici, infatti, con l’introduzione dei canali Venturi ai lati della scocca, hanno dovuto cercare altre sistemazioni all’elettronica che, invece, negli anni passati era sistemata nella parte inferiore delle pance, sotto ai radiatori.

Con la necessità di spostare le centraline, si è reso indispensabile aprire delle prese di raffreddamento per evitare che potessero surriscaldarsi in pista. Non deve stupire, quindi, se al rientro ai box i meccanici hanno provveduto a collocare dei piccoli ventilatori per evitare l’incontrollato aumento delle temperature.

Red Bull Racing RB18: il ventilatore raffredda le centraline Photo by: Giorgio Piola

In particolare la Red Bull RB18 dispone di una lunga fessura verticale e qualcuno ha pensato che potesse contenere dei sensori laser utili a monitorare l’altezza minima da terra e i saltellamenti dovuti al porpoising.

Mercedes W13: si raffreddano le centraline Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR22 col ventilatore per raffreddare l'elettronica Photo by: Giorgio Piola

Fra le monoposto che hanno la presa d’aria sopra al tea-tray abbiamo visto Mercedes W13 e Martin AMR22.