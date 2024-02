F1 | Red Bull pronta a introdurre pance estreme in stile Mercedes

La RB20 si è guadagnata il paragone con la Mercedes W14 a partire dal 2023 grazie alla nuova carrozzeria del cofano motore che presenta una linea alta, con rigonfiamenti che partono dal bordo dell'halo.

La Red Bull ha anche abbandonato la presa d'aria laterale, ora ampiamente utilizzata da altri team, per passare ad una soluzione differente, ma a Motorsport.com risulta che questo design verrà utlizzato solo per le condizioni calde dei test pre-stagionali e per le gare di apertura in Bahrain, Australia ed Arabia Saudita.

Quando la F1 si sposterà in Giappone all'inizio di aprile, dove le temperature si abbasseranno e il raffreddamento sarà meno richiesto, la RB20 sarà aggiornata con un design che ricorda il sidepod in stile "zero" visto sulla Mercedes, concetto che faticò a sfruttare bene per tutto il 2022 e il 2023.

La teoria di Mercedes prevedeva che, rimpicciolendo la carrozzeria per aumentare la superficie del fondo per la nuova era dell'effetto suolo, si potesse ottenere una maggiore deportanza.

Tuttavia, mentre questi numeri venivano simulati nella galleria del vento in condizioni perfette, la vettura veniva usciva dalla sua ristretta finestra di funzionamento per via delle asperità affrontate lungo la superficie dei circuiti reali.

Alla fine la Mercedes ha abbandonato questa disposizione per il Gran Premio di Monaco del 2023, dove il team è passato a pance più convenzionali, sperimentate soprattutto dalla Red Bull.

La Red Bull dovrebbe essere in grado di agevolare il proprio passaggio al cosiddetto "zeropod", dato che la RB20 in versione presentazione sembra avere prese d'aria verticali più compatte per consentire una carrozzeria più stretta.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

Il team può sfruttare ulteriormente un trucco utilizzato nel 2023 per compensare in parte le restrizioni sui test aerodinamici che limitano le prove in galleria del vento e le simulazioni CFD, con la Red Bull che è stata la più colpita lo scorso anno a causa del suo vantaggio nel campionato Costruttori, oltre a un ulteriore taglio del 10% come punizione per aver superato il tetto dei costi del 2021.

Le restrizioni sui test aerodinamici prevedono eccezioni per "i test in galleria del vento esclusivamente per lo sviluppo di scambiatori di calore del gruppo propulsore che respingono il calore nell'aria, o per il funzionamento del gruppo propulsore da un confine che inizia dai condotti di aspirazione dell'aria del gruppo propulsore".

Come nella scorsa stagione, e ancora una volta con il passaggio agli zero-pods in stile Mercedes, la Red Bull ha posto l'accento su aggiornamenti che puntano al raffreddamento. Il riconfezionamento dei componenti interni non rientra nelle restrizioni sui test aero, e questo ha consentito al team di spendere meno risorse per perfezionare la carrozzeria esterna.

In occasione del lancio della RB20, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha dichiarato: "Logicamente, ci sarà una convergenza con i regolamenti. Possiamo vedere che altre vetture hanno preso spunto dalla RB19".

"Quindi, credo che il team abbia fatto un ottimo lavoro sulla RB20. Non si sono adagiati sugli allori e si può vedere che hanno spinto in avanti i limiti della vettura".

"Si cerca costantemente di evolvere. Se si guarda all'attenzione per i dettagli della vettura, ci sono particolari davvero squisiti. Non c'è stato alcun compiacimento, hanno continuato a evolversi e a spingersi oltre i limiti".

"C'è anche una grande innovazione che senza dubbio sarà esaminata nelle prossime settimane, ma credo che la creatività sia stata altissima in squadra. Non è un'evoluzione conservativa".

Alla domanda sul passaggio a un cofano motore in stile Mercedes, Horner ha risposto: "Non è una scelta tattica. Si basa sulle prestazioni e su ciò che vediamo attraverso i nostri strumenti di simulazione".