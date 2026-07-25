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F1 | Red Bull: promossa l'ala Macarena, ma la RB22 vuole l'assetto rigido e sulle asperità soffre

Pierre Waché non si aspettava un distacco di sette decimi di Verstappen dalla Ferrari di Hamilton: la squadra di Milton Keynes ha portato delle modifiche per l'Ungheria, ma gli avvallamenti non previsti della pista stanno mettendo in crisi i piloti con una vettura troppo instabile e imprevedibile.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Red Bull RB22

Dettaglio tecnico Red Bull RB22

Foto di: AG Photo

La Red Bull si sente in mezzo al guado: nelle prove libere del GP d’Ungheria sono state più le difficoltà delle cose positive. Max Verstappen è quarto con la RB22 dotata nuovamente dell’ala Macarena, ma il distacco dell’olandese dalla Ferrari di Lewis Hamilton è stato di quasi sette decimi. Decisamente troppi per il quattro volte campione del mondo che a Budapest raccoglie sempre prestazioni molto interessanti. 

La squadra di Milton Keynes è arrivata alla trasferta magiara con il sorriso nella consapevolezza di aver risolto il problema dell’ala mobile posteriore che a Spa-Francorchamps era stata tolta per i problemi di sicurezza derivati dai due incidenti che erano capitati a Max in Austria e Gran Bretagna per la problematica chiusura dei flap. 
Pierre Waché, direttore tecnico Red Bull, sembra soddisfatto degli interventi fatti sull’attuatore e altri particolari... 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Abbiamo girato tutto il giorno con l'ala montata e... al momento si sta comportando correttamente. In fabbrica avevamo svolto un test di collaudo molto approfondito, per assicurarci che l'ala posteriore non fosse pericolosa, credo che questo sia molto importante. E, finora, non abbiamo riscontrato alcun problema”. 

Dettaglio tecnico Red Bull RB22

Dettaglio tecnico Red Bull RB22

Foto di: AG Photo

L’intervento degli ingegneri non si è limitato a rivedere la meccanica di apertura e chiusura della Macarena Red Bull, perché la RB22 ha portato anche degli aggiornamenti finalizzati alle prestazioni su una pista come quella magiara molto guidata: i due flap sono stati ridisegnati con diversa corda e incidenza, ma anche i piloni di sostegno mostrano una maggiore curvatura alla ricerca di più carico locale e stabilità del flusso. 

Red Bull RB22: modifica all'estrattore nella parte superiore

Red Bull RB22: modifica all'estrattore nella parte superiore

Foto di: AG Photo

A completare il pacchetto ci sono delle piccole novità all’estrattore: nella parte superiore sono comparse delle soluzioni in stile Mercedes con delle estensioni (una rettangolare e un’altra tonda) per rafforzare il retrotreno. 

Modifiche che per ora non hanno dato i risultati sperati. La ragione è molto semplice: Waché e il suo staff sono rimasti sorpresi dalle impreviste asperità della pista che hanno messo in difficoltà la guida di Verstappen e Hadjar.  

Red Bull RB22: i piloni di sostegno dell'ala sono più incurvati alla ricerca del carico

Red Bull RB22: i piloni di sostegno dell'ala sono più incurvati alla ricerca del carico

Foto di: AG Photo


“È vero che non c’era grip – prosegue Waché - ma non ci aspettavamo certe ondulazioni dell’asfalto che stanno influenzando il bilanciamento della vettura. Sorprendentemente, dobbiamo usare un assetto piuttosto rigido su questa macchina, e ci ritroviamo con il problema che avevano già con la vettura a effetto suolo, ma con queste condizioni di pista è molto difficile trovare un equilibrio”.  

In Red Bull sono stati presi in contropiede e confidano nel lavoro notturno svolto al simulatore per trovare una soluzione: “Ci sono alcune idee – spiega il DT francese - ma non ci aspettavamo che una piccola perturbazione sull’asfalto influisse enormemente sull'equilibrio. La macchina non è bilanciata in termini di utilizzo per il pilota”. 

E lo abbiamo sentito nei team radio di Max che si è spesso lamentato, tirando in ballo una posizione nell’abitacolo non ideale e le difficoltà di cambiata: “Quelli sono piccoli guai che avremo risolto, mentre per il resto c’è molto da lavorare...”. 

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