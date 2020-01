Red Bull: prolungato l'accordo con ExxonMobil

Forse non tutti sanno che la ExxonMobil è in Formula 1 con i marchi Mobil e Esso dal primo GP della storia disputato nel maggio 1950. E il petroliere americano ha intenzione di restare nel Circus anche per i prossimi anni, visto che è stato prorogato oggi con un contratto pluriennale la collaborazione con la Red Bull Racing.

ExxonMobil continuerà a fornire come partner ufficiale carburante, lubrificanti di motore e cambio e supporto tecnologico al team con il laboratorio mobile di analisi che è allestito nei box del team di Milton Keynes sotto la gestione dell’ingegnere italiano Dario Izzo.

L'annuncio è arrivato a sette settimane dall'inizio della stagione di Formula 1 2020 in Australia nella quale la Red Bull si candida come sfidante prima della Mercedes, con la chiara intenzione di fare subito meglio della Ferrari e lo sviluppo dei carburanti, in quella che rischia di diventare una “guerra chimica” con Shell e Petronas che potrà avere un influsso importante sulle prestazioni e sull’affidabilità della power unit Honda.

Nigel Searle, Vice President Lubricants di ExxonMobil, è soddisfatto: “La Red Bull Racing ha dimostrato di essere il partner ideale per Mobil 1 e Esso Synergy. Abbiamo dimostrato di essere in grado di fornire al team una tecnologia che migliora le prestazioni, ma allo stesso tempo abbiamo lavorato a stretto contatto con il team per migliorare anche lubrificanti e carburanti ad alte prestazioni”.

Christian Horner, crede nel potenziale ExxonMobile: la nuova benzina introdotta da Suzuka in poi ha dato risultati importanti:

“Ogni nuovo sviluppo di benzina e di olio ha aggiunto delle prestazioni che ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi in ​​pista e non vediamo l'ora di vedere ulteriori vantaggi dalle nuove forniture".

La ExxonMobil da quando nel 1981, ha introdotto il lubrificante sintetico Mobil 1 ha fornito più di 130 monoposto vincitrici di GP e ha totalizzato sei mondiali piloti e cinque Costruttori. E l’ambizione è di allungare la lista con Max Vestappen…

Scorrimento Lista Red Bull Racing RB15 1 / 18 Foto di: Erik Junius Red Bull Racing RB15 2 / 18 Foto di: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 18 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 4 / 18 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 5 / 18 Foto di: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing 6 / 18 Foto di: Erik Junius Logo Honda sul cofano motore della monoposto di Max Verstappen Red Bull Racing RB15 7 / 18 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Il motore Honda della Red Bull Racing RB15 8 / 18 Foto di: Giorgio Piola Il poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, festeggia nel parco chiuso 9 / 18 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Podio: Il vincitore della gara Max Verstappen, Red Bull Racing, secondo classificato Pierre Gasly, Toro Rosso, Hannah Schmitz, Red Bull Racing Strategy Engineer 10 / 18 Foto di: Red Bull Content Pool Liquido dell'ExxonMobil 11 / 18 Foto di: ExxonMobil Logo ExxonMobil 12 / 18 Foto di: ExxonMobil Ingegnere Red Bull Racing ExxonMobil al lavoro 13 / 18 Foto di: ExxonMobil Max Verstappen, Red Bull Racing con un ingegnere Red Bull Racing ExxonMobil 14 / 18 Foto di: ExxonMobil Ingegnere Red Bull Racing ExxonMobil al lavoro 15 / 18 Foto di: ExxonMobil Macchinario Red Bull Racing ExxonMobil 16 / 18 Foto di: ExxonMobil Dario Izzo, Red Bull Racing ExxonMobil 17 / 18 Foto di: ExxonMobil Laboratorio dell'ExxonMobil 18 / 18 Foto di: ExxonMobil

