F1 | Red Bull presenterà la RB19 il 3 febbraio a New York

"New kit, new car, New York". Con questa sintesi perfetta Red Bull Racing ha annunciato questo pomeriggio la data di presentazione della nuova monoposto, la RB19, che avrà il compito di difendere i titoli di Formula 1 conquistati nel 2022.

La nuova monoposto realizzata sotto la supervisione di Adrian Newey sarà svelata al pubblico il 3 febbraio, ossia la prima a far vedere le proprie nuove forme tra le monoposto che sono già state annunciate e che correranno nel prossimo Mondiale di Formula 1.

Il 3 febbraio, con New York come sfondo, Red Bull presenterà l'intera nuova stagione perché farà vedere anche le nuove divise, realizzate dal nuovo sponsor tecnico dopo la fine del contratto pluriennale con Puma.

Una presentazione che sarà fatta 8 giorni prima rispetto ad AlphaTauri, squadra sorella della Red Bull che svelerà la AT04 sempre a New York.

I piloti Red Bull saranno sempre Max Verstappen - ora 2 volte campione del mondo - e il messicano Sergio Perez, con Daniel Ricciardo rientrato all'ovile ma non titolare dopo stagioni in Renault prima e McLaren poi.

Il punto interrogativo, però, rimane legato a quale tipo di vettura mostrerà il team di Milton Keynes. Lo scorso anno, infatti, si limitò a una presentazione finta in cui mostrò semplicemente la nuova livrea e il nuovo title sponsor, Oracle, ben visibile sull'ala posteriore e le fiancate.

La vera RB18 venne tenuta nascosta anche durante il filming day e si vide nei test invernali al Montmelò di Barcellona, prima di raggiungere la versione che corse a Sakhir proprio nel secondo e ultimo test pre-stagionale svolto in Bahrain.

Team Nome vettura Giorno di presentazione Orario italiano Red Bull Racing RB19 3 febbraio ? Ferrari ? 14 febbraio ? Mercedes W14 E-Performance 15 febbraio ? Alpine A523 16 febbraio ? McLaren MCL37 13 febbraio ? Alfa Romeo C43 Aston Martin Racing AMR23 13 febbraio 20:00 Haas F1 VF23 AlphaTauri AT04 11 febbraio (livrea) ? Williams FW45 6 febbraio (livrea) 15:00