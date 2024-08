F1 | Red Bull: Perez avrà un nuovo ingegnere di pista in Olanda

Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 tornerà nel weekend del 23-25 agosto con il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 del 2024, un evento nel quale Sergio Perez cercherà di dimostrare perché il team Red Bull ha deciso di rinnovare il suo contratto invece di mettere in macchina uno dei suoi giovani. Tuttavia, il pilota messicano non avrà il suo abituale compagno di battaglia all'altro capo della radio, il noto Hugh Bird.

L'ingegnere di pista del pilota di Guadalajara ha chiesto un congedo di paternità alla squadra, anche se sembra che sarà presente sul circuito di Zandvoort per guidare il suo sostituto sul canale radio, Richard Wood, che finora è stato il performance engineer del team di Milton Keynes in questa stagione.

Sembra che Hugh Bird sarà fuori gioco per almeno quattro Gran Premi, il che significa che tornerà alla radio di Sergio Perez intorno al periodo del Gran Premio degli Stati Uniti, che si terrà a fine ottobre sul circuito di Austin. Pertanto, il suo sostituto sarà la voce che gestirà i compiti che saranno svolti dal messicano nel frattempo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Prima di tornare dalla paternità, Hugh Bird vedrà il suo pilota affrontare alcune gare difficili, nelle quali però sa cosa significa vincere e salire sul podio, essendo arrivato due volte secondo al Gran Premio d'Italia, nel 2012 e nel 2023, oltre ad aver vinto due volte il Gran Premio dell'Azerbaigian, nel 2021 e nel 2023, e ad essere arrivato tra i primi tre in altre due occasioni. Se a ciò si aggiunge un'altra vittoria nel Gran Premio di Singapore del 2022, la metà delle sue vittorie in Formula 1 sono arrivate su circuiti in cui non avrà il suo abituale riferimento radiofonico.

Quando il britannico tornerà, per Sergio Perez si prospetta un finale di stagione frenetico, con ancora sei appuntamenti da disputare, su piste su cui non è stato particolarmente bravo: all'attivo ha appena due podi nella gara di casa a Città del Messico e uno ciascuno al Gran Premio degli Stati Uniti, a Las Vegas e ad Abu Dhabi, per un totale di cinque sul suo palmares su questi tracciati.